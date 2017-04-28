Инфляция по итогам апреля может быть выше, чем 4,2%. Об этом сегодня пишут федеральные СМИ со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина. Правда, происходящий сейчас рост он назвал временным. По данным министра, это связано «в первую очередь с динамикой цен на плодоовощную продукцию». Потребительские цены с начала года выросли на 1,4%, с начала апреля — на 0,4%.
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Когда в России взлетят цены на жилье?
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26 апреля 2017, 12:12
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В России не смогли установить минимальную цену пива
Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали …
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19 апреля 2017, 01:52
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ФАС отказалась от введения в России минимальной цены на пиво
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19 апреля 2017, 09:52
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Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%
Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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18 апреля 2017, 02:24
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Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле
Ученые установили, какие ягоды, овощи и фрукты следует считать самыми опасными для здоровья. Свои выводы специалисты из Соединенных Штатов сделали после продолжительного исследования.
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31 марта 2017, 12:10
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Ученые: фрукты и овощи помогут победить стресс
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16 марта 2017, 12:44
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В блогах: что случилось с ценами в Самаре
Блогер eirc63 негодует по поводу цен в Самаре. "В новостях постоянно слышим об инфляции на уровне 5 процентов, бакс падает, нефть растет, россияне покупают самые большие яхты в мире. И вдруг сталкиваешься с суровой реальностью в продуктовом магазине. Сегодня …
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9 февраля 2017, 09:42
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Египетские овощи вернутся в Россию
В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения …
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28 сентября 2016, 01:34
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Россию ждет трехлетний экономический застой
В ближайшие три года Россию ждет экономический застой. Такой прогноз сделало Минэкономразвития.
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22 сентября 2016, 11:55
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Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%
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20 сентября 2016, 11:44
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Завтра исполняется 18 лет со дня, когда в РФ случился дефолт
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16 августа 2016, 03:09
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Картошка в Самаре подорожала на 25%
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24 мая 2016, 03:53