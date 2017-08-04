Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.
Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Стадион и инфраструктура не пострадали. Кроме того, в пятницу завершается монтаж купола стадиона. Подробности и видео – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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