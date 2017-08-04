«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в … Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже«ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в