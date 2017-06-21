В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона не ведут никакой деятельности и оказались на грани разорения.
О том, что в 63-м регионе существует гигантская армия предпринимателей, которые, на самом деле, не ведут и никогда не вели никакой деятельности, специалисты областной налоговой службы выяснили не так давно. С 2017-го года Пенсионный фонд и Фонд Социального Страхования передали фискалам полномочия по администрированию взносов индивидуальных предпринимателей. Когда налоговики начали работать с базами данных, выяснилось, что региональные ИП задолжали в бюджет гигантскую сумму - более 5 миллиардов рублей. В основном это люди, которые никогда не сдавали отчетов.
Глеб Рушковский, заместитель руководителя УФНС РФ по Самарской области:
- Когда стали разбираться, что это за долги и откуда у индивидуальных предпринимателей такая накопленная сумма, выяснилось, следующее обстоятельство. Те индивидуальные предприниматели, которые поставлены на учет в налоговом органе и не предоставляли отчетность, соответственно, сведения о том, что они не предоставляли отчетность, уходили в Пенсионный фонд и им с повышенным коэффициентом путем проведения проверок доначислялись платежи. Там суммы начислений на одного ИП - порядка 130 тысяч рублей в год.
Сегодня в 63-м регионе примерно 129 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. А индивидуальных предпринимателей, не ведущих деятельности, и не сдающих отчетов, набралось примерно 40 тысяч человек. То есть треть ИП существует только на бумаге. Большинство из них появилось в 2011 году, когда в губернии началась масштабная кампания по привлечению граждан в малый бизнес. Тогда людям, открывавшим ИП, выделялось на развитие по 58 тысяч 800 рублей. Многие брали деньги, не задумываясь о том, что одновременно принимают на себя и обязательства. При этом они даже не пытались открыть собственное дело. Таких граждан фискалы призывают срочно закрыть свои виртуальные ИП. Потому что на них продолжают начисляться реальные налоги, примерно по 30 тысячи рублей в год.
Глеб Рушковский, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области:
- Люди, наверное, когда открывались не думали, что ничего не делая, за ними могут быть такие долги. Тем не менее, с точки зрения закона, все верно. Поэтому еще раз ко всем обращаюсь, придите в инспекцию, там вам помогут. Помогут и сняться, и сдать декларацию, чтобы не было таких проблем.
Проблема в том, что задолженность у многих исчисляется сотнями тысяч рублей и погасить ее люди не в состоянии.
Вячеслав Яблоков, управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры»:
- Если они не платили, вероятность ее оспорить, признать недействительной, практически нулевая. Если ситуация такая что человек не может покрыть долги перед государством он может объявить себя банкротом. Такое возможно раз в 5 лет. Процедура не простая. Не все до конца понимают, часто и юристы, как ее реализовать, но первые шаги сделаны. И тем предпринимателям, у которых накопились долги перед налоговым органом, может еще какие-то, я бы рекомендовал через эту процедуру пройти.
Однако, процедура банкротства тоже доступна только для состоятельных людей. Она обойдется, минимум, в 120 тысяч рублей. Есть ли иные выходы из подобной ситуации? Полную версию интервью с заместителем руководителя УФНС РФ по Самарской области Глебом Рушковским смотрите на телеканале «ТЕРРА» в четверг, 22 июня в 18-20.
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