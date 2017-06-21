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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Глава департамента городского хозяйства Самары заплатит штраф за нарушение сроков

Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Вячеслава Коновалова. Ему вменяется нарушение сроков выдачи юрлицам разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Суд решил оштрафовать чиновника на 3 тысячи рублей. Кроме 

21 июня 2017, 06:49
В Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.

Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в 

21 июня 2017, 06:35
Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны 

21 июня 2017, 01:21
ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор  на 23 миллиона рублей областной налоговой службе. В Поволжском арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победы, которые УФНС одержало в областном арбитраже, а затем в 11-м апелляционном арбитражном суде в январе этого года. Напомним, 

5 июня 2017, 06:03
ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод

ТЦ «Караван» выиграл более 3 миллионов рублей, потому что он завод

Торговый центр «Караван» в Верховном суде России одержал победу над областным управлением федеральной налоговой службы. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных 

27 апреля 2017, 03:17
Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Продолжается судебный спор ПАО «Самарский завод «Электрощит» и областной налоговой службы. Поволжский арбитражный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу ПАО  «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» на решение, вынесенное 11 апелляционным арбитражным судом 12 января 2017 года. Напомню, ПАО  «Самарский завод «Электрощит» 

17 апреля 2017, 04:29
Владельцы ТЦ

Владельцы ТЦ "Караван" увернулись от налогов

Верховный суд отказался передавать кассационные жалобы Минимущества Самарской области и департамента управления имуществом Самары в судебную коллегию по экономическим спорам. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА» в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении 

13 апреля 2017, 04:27
Овердрафтное кредитование по улучшенным условиям от Сбербанка

Овердрафтное кредитование по улучшенным условиям от Сбербанка

Индивидуальные предприниматели и юридические лица Поволжья могут получить овердрафтное кредитование Сбербанка по улучшенным условиям: изменения касаются срока кредитования, размера лимита и условий погашения овердрафта, сообщили в Поволжском банке.

Срок овердрафтного кредитования для заемщиков, у которых нет кредитной истории в Сбербанке, увеличен 

25 апреля 2016, 04:42
В Самаре индивидуальный предприниматель не заплатил 1,1 млн рублей налогов

В Самаре индивидуальный предприниматель не заплатил 1,1 млн рублей налогов

В уклонении от уплаты налогов в крупном размере подозревают 57-летнего мужчину. Как считают следователи, индивидуальный предприниматель не заплатил налоги за период с октября 2013 года по январь 2014-го. Была предоставлена налоговая декларация с ложными данными. Сумма ущерба превысила 1,1 миллиона 
22 января 2016, 02:34
В Самарской области введут налоговые каникулы для ИП

В Самарской области введут налоговые каникулы для ИП

Профильный комитет Самарской губдумы отправил на доработку законопроект о налоговых каникулах, сообщается на сайте областного парламента. Автор документа - областное минэкономразвития - предложило на 2 года ввести налоговую ставку под 0% для индивидуальных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной или 
15 июня 2015, 03:32
С начала 2015 года в Самарской области прекратили свою работу почти 8 тысяч индивидуальных предпринимателей

С начала 2015 года в Самарской области прекратили свою работу почти 8 тысяч индивидуальных предпринимателей

Сейчас в столице губернии насчитывается около 18 тысяч малых объектов торговли. Из них, по информации надзорных органов, только 2000 имеют документы на землю. Сейчас в Самаре обсуждается упрощение процедуры выдачи индивидуальным предпринимателям документов на аренду земли под их магазинами. Предполагается, 
6 апреля 2015, 04:08
Самарские ИП задолжали Пенсионному фонду 1,5 млрд рублей

Самарские ИП задолжали Пенсионному фонду 1,5 млрд рублей

Сумма задолженности индивидуальных предпринимателей Самарской области по страховым взносам превысила 1,5 млрд рублей, сообщило региональное отделение Пенсионного фонда.

Из них более 80% приходится на долги по платежам, связанным с обязательным пенсионным страхованием, остальная сумма - на отчисления по обязательному медицинскому страхованию.

На 

22 августа 2014, 04:16
Как помочь индивидуальным предпринимателям?

Как помочь индивидуальным предпринимателям?

Власти Самарской области обеспокоены снижением числа индивидуальных предпринимателей в регионе. Во многом это связано с увеличением в 2013 году размера выплат во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинский и фонд социального страхования). Пути поддержки малого и среднего бизнеса в этот четверг искали 

13 июня 2013, 01:12
Сбербанк приглашает предпринимателей на бесплатные обучающие семинары

Сбербанк приглашает предпринимателей на бесплатные обучающие семинары

29 апреля в Самаре Сбербанк проведет бесплатный семинар для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Семинар будет посвящен новому продукту "Бизнес-гарантия".
26 апреля 2013, 03:02
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