Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он обратился с открытым письмом к владельцу сервиса Павлу Дурову, подчеркнув, что все попытки ведомства наладить с ним контакт не увенчались успехом. От Дурова требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет …