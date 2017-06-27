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Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время
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23 июня 2017, 12:06
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Подсмотрят за всеми: В Китае хакеры открыли доступ к сотням домашних веб-камер
В КНР хакеры разработали программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к уязвимым веб-камерам в любом государстве планеты и дает возможность подсматривать за личной жизнью граждан. Созданное ПО работает в любом месте, где имеется интернет.
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20 июня 2017, 02:09
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Война с анонимайзерами может привести к миллиардным потерям
Центробанк и МВД поддержали идею законопроекта, ограничивающего деятельность анонимайзеров. Речь идет о запрете VPN-сервисов и других способов обойти блокировку сайтов, доступ к которым закрыт по решению Роскомнадзора и других инстанций. Соответствующий пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и …
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20 июня 2017, 12:53
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«Крылья Советов» вошли в топ-10 самых популярных команд российского футбола
Самарские «Крылья Советов» заняли 9-е место в рейтинге популярности футбольных клубов России среди пользователей интернета. Об этом говорится в отчете компании «Яндекс», которая проанализировала статистику сетевых запросов россиян о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона. Самым популярным футбольным …
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9 июня 2017, 10:33
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Ученые стали определять характер человека по предпочтениям в еде
Ученые заявили о возможности оценивать человеческий характер по его кулинарным пристрастиям. Как рассказывает специалист из Соединенных Штатов Алан Хирш, в процессе эксперимента свыше 200 добровольцев подвергли тщательному психиатрическому обследованию.
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16 мая 2017, 02:15
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Открыта связь между генами и любимой едой
Любовь человека к мороженому, шашлыку, роллам и другим блюдам объясняется мутациями в генах. Исследования на тему гастрономических предпочтений провели испанские ученые из Автономного университета Мадрида. Об этом шла речь на конференции Experimental Biology 2017 в Чикаго.
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24 апреля 2017, 03:26
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Ученые: Настроение человека влияет на выбор пищи
Американские ученые обнаружили взаимосвязь между настроением человека и выбором продуктов питания. Эмоциональное состояние людей оказывает влияние на выбираемый рацион, утверждает диетолог Донна Спрейт-Мец.
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17 марта 2017, 03:33
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Основное условие для похудения назвали ученые
Ученые из Питтсбургского университета утверждают, что единственным и наиболее действенным способом для похудения является отказ от полуфабрикатов и ресторанной еды. Желающим расстаться с лишними килограммами советуют перестать посещать различные заведения и полностью перейти на домашнюю еду.
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14 марта 2017, 08:13