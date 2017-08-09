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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Россияне накупили путевок в Турцию и вдруг передумали

Россияне накупили путевок в Турцию и вдруг передумали

Россияне начали массово отказываться от забронированных путевок в Турцию из-за сообщений о вспышке энтеровирусной инфекции Коксаки. При этом турагентства не спешат возвращать деньги. Как поясняют в Российском союзе туриндустрии, компании это делают на законных основаниях, потому что официальных подтверждений об 

9 августа 2017, 12:08
Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или 

27 июня 2017, 09:31
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. 

16 июня 2017, 03:21
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
За неделю 6,6 тысяч самарцев заболели ОРВИ

За неделю 6,6 тысяч самарцев заболели ОРВИ

За последнюю неделю в Самарской области зарегистрировано 11 тысяч 300 случаев ОРВИ, в том числе 6 тысяч 600 в Самаре. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Фиксируется снижение заболеваемости на 6 и 8 процентов, соответственно. От гриппа было привито 936 
12 октября 2016, 02:47
В Самаре 12 тысяч человек заболели ОРВИ

В Самаре 12 тысяч человек заболели ОРВИ

В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Только за минувшую неделю острыми респираторными инфекциями заразились почти 12 тысяч человек. Чуть больше 7 тысяч из них - жители региональной столицы. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что сейчас в основном циркулируют парагрипп и 

5 октября 2016, 01:02
В Самарской области выявлен новый случай бруцеллеза

В Самарской области выявлен новый случай бруцеллеза

Региональный Россельхознадзор фиксирует новые случаи поражения скота бруцеллезом. В селе Спиридоновка Волжского района при лабораторном исследовании проб, взятых от коров, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, выявлено одно больное животное.

Как уже сообщала «ТЕРРА», ранее опасную инфекцию подхватили коровы 
15 октября 2015, 03:22
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