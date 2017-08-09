Вирус Коксаки, от которого после отдыха в Турции уже скончались пятеро россиян, обнаружен в Тольятти. Там заболел трехлетний ребенок. Инфекция сопровождается повышением температуры до 40 градусов, сыпью и обезвоживанием. При этом вакцины против вируса не существует. Передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Чаще всего им болеют дети. По симптоматике Коксаки похож на обычную ветрянку: на теле и в горле появляется сыпь, резко повышается температура, возникают признаки общей интоксикации: в частности нарушается работа кишечника. Болезнь, как правило, проходит сама через 7-10 дней, но бывают и случаи развития осложнений. В рядах тех, кто уже оплатил отдых в Турции, началась паника. Люди отказываются от путевок. В ситуации разбирались корреспонденты ТРК «ТЕРРА». Сюжет смотрите в вечернем выпуске теленовостей в 18:45
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Россияне накупили путевок в Турцию и вдруг передумали
Россияне начали массово отказываться от забронированных путевок в Турцию из-за сообщений о вспышке энтеровирусной инфекции Коксаки. При этом турагентства не спешат возвращать деньги. Как поясняют в Российском союзе туриндустрии, компании это делают на законных основаниях, потому что официальных подтверждений об …
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9 августа 2017, 12:08
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Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями
В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или …
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27 июня 2017, 09:31
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По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора
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22 июня 2017, 02:40
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Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани
Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
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16 июня 2017, 03:21
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В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара
Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению …
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20 октября 2016, 10:14
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За неделю 6,6 тысяч самарцев заболели ОРВИ
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12 октября 2016, 02:47
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В Самаре 12 тысяч человек заболели ОРВИ
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5 октября 2016, 01:02
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В Самарской области выявлен новый случай бруцеллеза
Региональный Россельхознадзор фиксирует новые случаи поражения скота бруцеллезом. В селе Спиридоновка Волжского района при лабораторном исследовании проб, взятых от коров, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, выявлено одно больное животное.
Как уже сообщала «ТЕРРА», ранее опасную инфекцию подхватили коровы …
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15 октября 2015, 03:22