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Материалы по теме:

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле.
 
- С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если 
19 декабря 2018, 02:34
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первая партия бюллетеней - 2900 штук, по которым жители Самарской области 9 сентября будут выбирать главу региона, готова и уже отправлена в Центризбирком. Оттуда документы передадут, в том числе и в Абхазию, чтобы граждане России, оказавшиеся там, смогли сделать свой 
11 августа 2018, 09:59
В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В среду, 25 июля, в Самарской области начали работать пункты приема заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения. 

Первыми в работу по приему заявлений от желающих проголосовать 9 сентября вдали от дома включились многофункциональные центры и территориальные 

25 июля 2018, 07:33
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно

Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно

Блогер dima_pashchenko принял участие в традиционном лыжном пробеге на гору Стрельную. "Общая протяженность маршрута Полевой спуск - переход через Волгу - Жигули - гора и обратно составила 90 километров. История пробега была заложена несколько десятков лет назад. По легенде, обычный 
11 марта 2015, 09:25
Самарским велосипедистам пригрозили штрафами за въезд в Жигулевский заповедник

Самарским велосипедистам пригрозили штрафами за въезд в Жигулевский заповедник

19 апреля в Самаре стартует велосезон. В Жигулевском заповеднике велосипедистам напомнили, что за незаконное нахождение на его территории предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. 
17 марта 2014, 03:15
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