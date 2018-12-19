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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
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19 декабря 2018, 04:46
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области
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19 декабря 2018, 02:34
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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области
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11 августа 2018, 09:59
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно
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11 марта 2015, 09:25
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Самарским велосипедистам пригрозили штрафами за въезд в Жигулевский заповедник
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17 марта 2014, 03:15