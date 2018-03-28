Самарский поисковый отряд «Волжане» получил в подарок от Газбанка глубинный металлоискатель. Теперь юные поисковики, в том числе 20 школьников, отправятся в Волгоградскую область на «Всероссийскую вахту памяти-2018» полностью укомплектованными.
«Волжане» - один из старейших отрядов Cамарской области. За годы своей работы, даже не имея в наличии металлодетектора, ребятам удалось найти останки 75 бойцов Красной Армии, которые считались пропавшими без вести в боях за Родину. Они установили имена 12 героев, нашли родственников 5 бойцов.
В основном павшие солдаты лежат на дне траншей и блиндажей. Как правило, их глубина составляет от 1,5 до 2,5 м. Обнаружить останки на глубине более 1 м можно лишь с помощью особого прибора - глубинного металлоискателя. Руководители и старшие специалисты отряда – это школьные учителя, которые много лет пытались безрезультатно собрать средства для исполнения этой цели. «Мы мечтали об этом важном для нас приборе долгие 5 лет, - говорит руководитель МПО «Волжане» Анна Ракова. – Теперь мы в разы повысим результативность нашей поисковой работы, вернем из забвения новые имена героев и привлечем еще больше молодежи к нашему движению».
Уже через три недели самарские поисковики разобьют свой лагерь на поле боя под Сталинградом – там, где разворачивались одни из самых драматических событий Второй мировой войны. Несмотря на то, что Сталинградская битва отгремела 75 лет назад, земля там до сих пор усеяна осколками снарядов, а на дне окопов лежат останки пока безымянных героев.
О результатах экспедиции школьники из «Волжан» расскажут 8 мая на Мамаевом кургане на Всероссийском слете поисковиков, который объединит 40 000 ребят из 68 регионов страны.
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