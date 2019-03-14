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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
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14 марта 2019, 12:34
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Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев
Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. …
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14 марта 2019, 11:40
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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
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13 марта 2019, 07:57
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства
Современную жизнь сложно представить без банковской карты. Наличные деньги постепенно уходят в прошлое – это естественный ход развития денежного рынка. Все чаще жители крупных городов отдают предпочтение современным платежным инструментам, да и за пределами мегаполисов все больше торговых точек обзаводятся …
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31 января 2019, 02:22
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Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов
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15 января 2019, 09:18
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«Форекс» попал под раздачу ЦБ
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28 декабря 2018, 09:01
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом
Неплатежеспособность самарского «АктивКапитал банка» вскоре может спровоцировать появление еще одного уголовного дела. «Агентство по страхованию вкладов», как конкурсный управляющий АКБ, пришло к выводу о его преднамеренном банкротстве. Выявлены основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности, отмечается …
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1 декабря 2018, 08:15
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За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника
11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
«В сложившихся обстоятельствах …
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11 июля 2018, 12:49
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Тольяттинский НПФ «Муниципальный» лишился лицензии
Банк России аннулировал лицензию у тольяттинского Негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». НПФ лишился права на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Управление Фондом перешло к временной администрации числа специалистов Волго-Вятского управления Регулятора. Основанием для радикальной меры, как говорится в …
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14 мая 2018, 07:00
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У Тольяттинской консерватории отозвали лицензию
Тольяттинская филармония осталась без лицензии. Об этом стало известно 29 января на аппаратном совещании руководства города. Новость сообщила замглавы Автограда Юлия Баннова. По ее словам, документ, согласно которому учебное заведение должно прекратить работу, издан Рособрнадзором 19 января.
Основанием для …
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29 января 2018, 03:30
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«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя
Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
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25 октября 2017, 10:17
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