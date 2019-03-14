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Материалы по теме:

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах 
14 марта 2019, 12:34
Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. 
14 марта 2019, 11:40
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

Власти Тольятти решили брать с родителей, дети которых посещают сады, плату только за те дни, когда ребенок действительно находился в образовательном учреждении. Напомним, что ранее в муниципальных садах плату за питание ребенка начисляли в зависимости от количества дней, проведенных в 
14 марта 2019, 11:21
Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

В России могут ввести федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в 
14 марта 2019, 10:53
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают 
13 марта 2019, 07:57
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства

Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства

Современную жизнь сложно представить без банковской карты. Наличные деньги постепенно уходят в прошлое – это естественный ход развития денежного рынка. Все чаще жители крупных городов отдают предпочтение современным платежным инструментам, да и за пределами мегаполисов все больше торговых точек обзаводятся 
31 января 2019, 02:22
Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов

Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов

Во вторник российский Центробанк после трёхмесячного перерыва возобновил покупку валюты для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. Вплоть до 6 февраля ежедневно на это будет тратиться примерно 15 с половиной млрд рублей. То есть относительно немного. Но такие действия всегда 
15 января 2019, 09:18
«Форекс» попал под раздачу ЦБ

«Форекс» попал под раздачу ЦБ

Центробанк России отозвал лицензии у пяти так называемых Forex-дилеров. Речь идет о компаниях «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Траст Форекс», «Телетрейд Групп» и «Альпари Форекс». Во всех случаях причиной радикального решения называются неоднократные нарушения закона в течение одного года. Среди них 
28 декабря 2018, 09:01
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Сегодня, на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, банк России все-таки повысил ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов — до 7,75%. Это второе повышение после 4 лет последовательного снижения данного показателя.

Конечно, предпосылки для роста КС 
14 декабря 2018, 02:51
«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом

«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом

Неплатежеспособность самарского «АктивКапитал банка» вскоре может спровоцировать появление еще одного уголовного дела. «Агентство по страхованию вкладов», как конкурсный управляющий АКБ, пришло к выводу о его преднамеренном банкротстве. Выявлены основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности, отмечается 
1 декабря 2018, 08:15
За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

За два года до отзыва лицензии АКБ «Газбанк» сменил собственника

11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах 

11 июля 2018, 12:49
Тольяттинский НПФ «Муниципальный» лишился лицензии

Тольяттинский НПФ «Муниципальный» лишился лицензии

Банк России аннулировал лицензию у тольяттинского Негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». НПФ лишился права на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Управление Фондом перешло к временной администрации числа специалистов Волго-Вятского управления Регулятора. Основанием для радикальной меры, как говорится в 

14 мая 2018, 07:00
У Тольяттинской консерватории отозвали лицензию

У Тольяттинской консерватории отозвали лицензию

Тольяттинская филармония осталась без лицензии. Об этом стало известно 29 января на аппаратном совещании руководства города. Новость сообщила замглавы Автограда Юлия Баннова. По ее словам, документ, согласно которому учебное заведение должно прекратить работу, издан Рособрнадзором 19 января.

Основанием для 
29 января 2018, 03:30
«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, 

25 октября 2017, 10:17
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