В следующем году вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсации через интернет. Соответствующий проект готовят в Агентстве по страхованию вкладов. По мнению экспертов, если подобный механизм запустят, то при крахе финансовой организации клиенты смогут быстрее получать свои средства, банки-агенты избавятся от наплыва вкладчиков, а сами граждане от необходимости переносить большие суммы наличными. Для получения денег нужно будет открыть в онлайн счет в организации-агенте, куда и будут перечислены средства. По прогнозам специалистов, ЦБ продолжит политику оздоровления финансового рынка, поэтому упрощение процесса выплат страхового возмещения является очень актуальным.
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Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену
В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока …
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7 марта 2018, 02:35
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ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний …
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7 марта 2018, 08:45
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Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары
В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном …
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2 марта 2018, 10:02
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Решение об аресте имущества «Волга-Кредит банка» хотят оспорить
Бывший член совета директоров «Волга-Кредит банка» Марина Ткачева подала апелляционную жалобу на решение об аресте имущества экс-руководителей кредитного учреждения. В конце января арбитражный суд Самарской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал активы Ткачевой и еще семи топ-менеджеров …
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26 февраля 2018, 08:01
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Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации
ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.
В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане …
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25 апреля 2017, 11:59
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333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей
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29 августа 2016, 03:55
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Вкладчикам тольяттинского «Эл банка» начали выплачивать деньги
19 мая стартовали выплаты денежных компенсаций вкладчикам тольяттинского «Эл банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Возмещение равно сумме всех счетов клиента, но не может превышать 1,4 млн рублей в совокупности. Остаток, не компенсированный страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации учреждения …
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19 мая 2016, 11:34
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4 миллиарда для вкладчиков "ФИА-Банка"
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26 апреля 2016, 06:41
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Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения
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26 января 2015, 07:51