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Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока 
7 марта 2018, 02:35
ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев

ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний 

7 марта 2018, 08:45
Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном 

2 марта 2018, 10:02
Решение об аресте имущества «Волга-Кредит банка» хотят оспорить

Решение об аресте имущества «Волга-Кредит банка» хотят оспорить

Бывший член совета директоров «Волга-Кредит банка» Марина Ткачева подала апелляционную жалобу на решение об аресте имущества экс-руководителей кредитного учреждения. В конце января арбитражный суд Самарской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал активы Ткачевой и еще семи топ-менеджеров 
26 февраля 2018, 08:01
Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.

В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане 

25 апреля 2017, 11:59
333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства в тольяттинском «Эл банке».
По данным АСВ, по состоянию на начало августа требование вернуть деньги предъявили 333 заявителя на общую сумму 216 миллионов рублей. Дата закрытия реестра - 5 

29 августа 2016, 03:55
Вкладчикам тольяттинского «Эл банка» начали выплачивать деньги

Вкладчикам тольяттинского «Эл банка» начали выплачивать деньги

19 мая стартовали выплаты денежных компенсаций вкладчикам тольяттинского «Эл банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Возмещение равно сумме всех счетов клиента, но не может превышать 1,4 млн рублей в совокупности. Остаток, не компенсированный страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации учреждения 

19 мая 2016, 11:34
4 миллиарда для вкладчиков

4 миллиарда для вкладчиков "ФИА-Банка"

4 миллиарда 400 миллионов рублей уже выплачено вкладчикам АО "ФИА-Банк". Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов. Эта сумма составляет 28% от всех средств, на которые претендуют частные клиенты тольяттинского кредитного учреждения. Всего АСВ должно перечислить им 15 миллиардов 700 

26 апреля 2016, 06:41
Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения

Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения

Оба лишились лицензии еще в 2013 году с разницей меньше месяца. Спустя полгода были возбуждены уголовные дела - в бюджетах кредитных учреждений обнаружились дыры. Вкладчики лопнувших банков обратились за страховыми возмещениями, однако многим ответили, что сведений о вкладах нет либо 

26 января 2015, 07:51
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