Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабный судебный спор с одной из крупнейших управляющих компаний губернии - ООО «Департамент ЖКХ Тольятти». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация направила иск о взыскании долга, который превышает 8 миллионов 300 тысяч рублей. В документах не раскрывается, как образовалась задолженность УК. Однако в 2016 году ВКС подавала в арбитражный суд 27 заявлений о взыскании с нее долгов за водоснабжение и водоотведение на общую сумму более чем 50 миллионов рублей. Обычно решения выносятся в пользу коммунальных систем, однако, деньги компания получает далеко не сразу. Благодаря процедарам обжалования некоторые суды продолжаются до сих пор. Судя по всему, долг, о котором идет речь на этот раз - тоже за потребленную воду.
Напомним, что по неофициальной информации, ООО «Департамент ЖКХ Тольятти» близко известному тольяттинскому предпринимателю Виктору Попову. ВКС входит в холдинг «Российские коммунальные системы», аффилированный группе компаний «Ренова», бенефициар которой - известный бизнесмен Виктор Вексельберг. С 2012 года компания является поставщиком услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Тольятти. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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