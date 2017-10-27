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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Самарскую область в этом году снова приедет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает официальный сайт одного из главных символов Нового года. Сказочный волшебник из Вологодской области отправится в «тур» уже в ноябре. Он намерен посетить порядка 40 городов России, 
27 октября 2017, 07:04
Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

Самарские силовики задержали группу предполагаемых банкиров-нелегалов. Они, по версии полицейских, незаконно получили доход, превышающий 21 миллион рублей. Такая сумма фигурирует в материалах правоохранительных органов, но возможно она окажется еще больше.  Банковские операции осуществлялись без регистрации и лицензии. При силовой поддержке 

26 октября 2017, 03:32
Более 3000 самарцев остались без отопления

Более 3000 самарцев остались без отопления

В Самаре без отопления остались 29 жилых домов, в которых проживают более трех тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.  В районе железнодорожного вокзала повреждена труба диаметром 400 миллиметров. Без теплоснабжения, по данным ведомства, также остались четыре 

25 октября 2017, 02:58
Идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний поддержали в правительстве

Идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний поддержали в правительстве

Правительство России поддержало идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил внести соответствующие поправки в законодательство. Это поможет избежать отключения жильцов от поставщиков услуг из-за недобросовестности коммунальщиков. В настоящее время задолженность за ЖКХ в России превышает 

24 октября 2017, 08:02
В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На 

24 октября 2017, 03:27
Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Проект закона о заключении прямых договоров между поставщиками тепла и электроэнергии и потребителями жилищно-коммунальных услуг собираются внести на рассмотрение в кабмин. Об этом сообщают  "Известия". 
Как отмечают авторы предполагаемого новшества, на данный момент  управляющие компании расходуют полученные от граждан деньги 

24 октября 2017, 09:07
Студенты Самарской области присоединились к всероссийскому проекту «ON RUSSIA!»

Студенты Самарской области присоединились к всероссийскому проекту «ON RUSSIA!»

В Тольяттинском государственном университете провели телемост с учащимися Томского политехнического университета, которые презентовали новое мобильное приложение «ON RUSSIA!». Оно, по задумке разработчиков, позволит объединить на одной онлайн-площадке активную и патриотически настроенную молодежь со всей страны, разделяющую одну общую позицию: Россия 

23 октября 2017, 05:33
Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Минстрой России лишит лицензий управляющие компании со схожими названиями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс одобрил Комитет Госдумы по ЖКХ. В настоящее время пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным коммунальщикам быстро и незаметно для жителей переводить многоквартирные дома на управление новой организацией. 

11 октября 2017, 01:00
В Алтайском крае проведут испытания новой радиолокационной станции

В Алтайском крае проведут испытания новой радиолокационной станции

В 2016 году Военно-космические войска России проведут в Алтайском крае испытания новой радиолокационной станции. Речь идет о первых боевых тестах новой установки «Воронеж-ДМ». Как сообщают отечественные СМИ, по данным представителей ВКС, помимо Алтайского края испытания установки по обнаружению ракет будут 
12 января 2016, 08:35
В РФ планируют производство бомбардировщика Ту-160 новой модификации

В РФ планируют производство бомбардировщика Ту-160 новой модификации

Российские ВКС получат образцы модернизированного бомбардировщика Ту-160М2 не позднее 2023 года. В Минобороны отмечают, что «это будет новый самолет, cтопроцентно цифровой, с полностью обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием». Кроме того, создатели планируют использование самых современных материалов.
Кстати, по оценкам экспертного сообщества, 
8 декабря 2015, 11:43
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