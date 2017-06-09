«Самарский подшипниковый завод» и «Ак Барс» могут договориться о реструктуризации. По данным газеты «Коммерсант», подписание соглашения с банком, перед которым у предприятия есть задолженность, может произойти уже в ближайшее время.
10 мая Самарский районный суд зарегистрировал заявление банка «Ак Барс» о взыскании задолженности по кредитному договору, соответчиками по которому выступают «Самарский подшипниковый завод», Александр Швидак, Вадим Егиазаров и Санкт-Петербургское АО «Звезда-Энергетика» (также считается близким бизнесменам). По сведениям издания, в рамках этого процесса стороны готовятся к заключению мирового соглашения. Сумма иска не раскрывается.
По данным «Спарк-Интерфакс», 100 % акций СПЗ принадлежат компании «СПЗ Холдинг Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Завод называют близким бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову.
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