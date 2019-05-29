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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra проводят саундчек перед выступлением на фестивале «Мир гитары»

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra проводят саундчек перед выступлением на фестивале «Мир гитары»

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra готовятся к выступлению на главной площади XXII Международного фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Прямо сейчас музыканты проводят саундчек. Через несколько часов меломанам представят большую концертную программу с участием российских и зарубежных блюзовых исполнителей.
29 мая 2019, 07:11
В Калуге проходит фестиваль «Мир гитары», на котором выступят Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra 

В Калуге проходит фестиваль «Мир гитары», на котором выступят Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra 

В понедельник, 27 мая, в Калуге открылся XXII Международный фестиваль «Мир гитары». В течение пяти дней для меломанов будут выступать музыканты из 14 стран, которые играют в разных стилях и жанрах. Фестивальную программу открыло выступление дуэта Даниила Крамера и Романа 
28 мая 2019, 08:52
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города

2 июня 2019 года на Центральной площади Тольятти Владимир Аветисян иD’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом, который станет подарком группы всем тольяттинцам по случаю Дня города.

Тольятти регулярно входит в гастрольные турне D’Black Blues Orchestra. В 2017 году группа с 

23 мая 2019, 02:51
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сейчас полным ходом готовятся к участию в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары 2019». Он пройдет в Калуге с 27 по 31 мая. Но услышать блюз в исполнении D’Black Blues Orchestra 
30 апреля 2019, 08:27
Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»

Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»

Известный ведущий Дмитрий Дибров пригласил самарцев и жителей других городов на XXII фестиваль «Мир гитары - 2019». Он пройдет в Калуге с 27 по 31 мая.
«Несколько дней лучшие гитаристы планеты позволят вам воспарить над землей. Кстати, гости Калуги увидят 
15 апреля 2019, 02:40
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары - 2019».

XXII фестиваль «Мир гитары» традиционно пройдёт в Калуге с 27 по 31 мая. За годы существования в нём принимали участие величайшие 

12 февраля 2019, 05:23
В самарском ресторане

В самарском ресторане "Три оленя" идет благотворительный званый ужин с участием известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна

Творческая встреча началась с премьерного показа документального фильма о гастрольном туре музыкантов по Крыму в сентябре 2017 года. Режиссер Денис Носков, он тоже сегодня приехал в Самару, представил зрителям самые яркие 
21 февраля 2018, 08:00
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