Открытый концерт состоится 3 июня в 18.00 на площади Республики.
Специально для столицы Армении Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra подготовили программу, в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Именно в Ереване состоится премьера шоу «The Anthology of Blues». Вместе с группой на сцену выйдет американская блюзовая певица Моника Грин (Monica Green), в составе D’Black Blues Orchestra выступят музыканты из Испании, Франции, Швеции.
В Армении группа D’Black Blues Orchestra хорошо известна благодаря состоявшимся ранее концертам в Ереване и Дилижане (Владимир Аветисян является одним из основателей Международной школы UWC Dilijan College).
Всегда на больших сценических площадках одну из песен с D’Black Blues Orchestra исполняет местный детский хор – такова гастрольная традиция коллектива.
«Каждый приезд в Армению для нас важен и волнителен. Такой понимающей музыку публики нет больше нигде, нас всегда здесь очень тепло принимают. Предстоящий концерт на площади Республики - особенный. Это шоу станет нашим подарком в честь праздника всем жителям Еревана и гостям города, на концерт смогут попасть все желающие», - говорит Владимир Аветисян.
Классические блюзы в исполнении D’Black Blues Orchestra обретают новое, порой совершенно необычное звучание. Так, на шоу «The Anthology of Blues» в Ереване публика услышит дудук.
D’Black Blues Orchestra - интернациональный блюзовый проект. Лидер группы – российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян. Гастрольные турне D’Black Blues Orchestra прошли в России, Великобритании, Швейцарии, Испании, Китае, Украине, странах Скандинавии и Прибалтики. На концерте группы в Севастополе на площади Нахимова присутствовали 20 тысяч зрителей.
Во время гастролей D’Black Blues Orchestra в Лондоне легенда блюза Эрик Клэптон в знак признательности передал в дар Владимиру Аветисяну свою гитару.
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