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Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

Сергей Шнуров и «Ленинград» заменят футболистов на «Металлурге»

13 мая в Самаре на стадионе «Металлург» выступит Сергей Шнуров с группой «Ленинград». Полноценный концерт состоится после матча «Крылья Советов» - «Зенит», сообщили в пресс-службе клуба. Шоу приурочено к 75-летию самарской команды. 

Напомним, группа «Ленинград» считается одной из самых 
13 апреля 2017, 12:12
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

2 апреля свой день рождения отмечает почетный гражданин Самары и один из самых успешных российских топ-менеджеров Владимир Аветисян. 
2 апреля 2017, 02:12
В Самаре начался благотворительный вечер D’Black Blues Orchestra

В Самаре начался благотворительный вечер D’Black Blues Orchestra

В эти минуты в ресторане Виноград в Самаре начался благотворительный вечер с участием известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна. Мероприятие проходит при поддержке самарского бюро Русфонда, все собранные сегодня средства пойдут на медикаменты и перевязочные 
26 марта 2017, 06:58
В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В Самаре началось заседание Совета самарского реготделения «СоюзМаш России»

В эти минуты в самарском национальном исследовательском университете им. Королева началось заседание Совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его ведет председатель реготделения, зампредседателя правления УК «Роснано» Владимир Аветисян. На нем также присутствуют губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый вице-президент 

3 марта 2017, 02:30
В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

В Самаре представили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

В четверг, 2 марта, глава региона Николай Меркушкин провел первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области. В его состав входят министры, руководители крупных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов губернии, главы крупнейших городов, представители федеральных корпораций и объединений. 

3 марта 2017, 01:21
На сцену КРЦ

На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra

На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
17 декабря 2016, 09:12
В Самаре начался

В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"

В Самаре в культурно-развлекательном центре звезда начался "концерт для Джона и Джорджа". Сотни самарских битломанов собрались, чтобы почтить память культовых музыкантов Джона Леннона и Джорджа Харрисона.
 
Первый «Концерт для Джона и Джорджа» с урезом прогремел  в Самаре в 2010 году. 
17 декабря 2016, 07:07
D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную

D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную

В центре Самары завершился концерт известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и Владимира Аветисяна. Музыканты зажгли набережную танцевальными блюзовыми хитами.  Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнили две композиции из репертуара Эрика Клэптона в собственной  аранжировке - Bad 
28 июня 2016, 11:12
В Самаре в самом разгаре концерт Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra

В Самаре в самом разгаре концерт Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra

На Самарской набережной в самом разгаре супер-мега-шоу группы D’Black Blues Orchestra, которую возглавляет Владимир Аветисян. Музыканты подготовили электрический блок самых заводных блюзовых хитов Эрика Клэптона. Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнят две композиции в собственной  аранжировке.
Напомним, концерт 
28 июня 2016, 08:39
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