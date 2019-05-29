2 июня 2019 года на Центральной площади Тольятти Владимир Аветисян иD’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом, который станет подарком группы всем тольяттинцам по случаю Дня города.

Тольятти регулярно входит в гастрольные турне D’Black Blues Orchestra. В 2017 году группа с …