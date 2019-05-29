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В Калуге проходит фестиваль «Мир гитары», на котором выступят Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra
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28 мая 2019, 08:52
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города
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23 мая 2019, 02:51
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Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra
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7 мая 2019, 10:01
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»
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30 апреля 2019, 08:27
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Финал всероссийского чемпионата школьной лиги "КЭС-Баскет" состоялся в Тольятти
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15 апреля 2019, 09:14
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Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»
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15 апреля 2019, 02:40
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»
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12 февраля 2019, 05:23
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В самарском ресторане "Три оленя" идет благотворительный званый ужин с участием известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна
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21 февраля 2018, 08:00
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В эти минуты музыкальный коллектив «D'Black Blues Orchestra» и его лидер Владимир Аветисян дают концерт в Самарском государственном экономическом университете
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20 февраля 2018, 03:49
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