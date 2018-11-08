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Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
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29 октября 2018, 04:47
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Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре
Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона …
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27 июня 2018, 05:43
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Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 10:37
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Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
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7 июня 2018, 09:39
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01
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Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!
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2 апреля 2018, 05:11
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В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
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5 февраля 2018, 04:48
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«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре
Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые …
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13 ноября 2017, 01:31
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В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу
В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues …
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12 ноября 2017, 08:14
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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29