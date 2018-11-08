1
16
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре

Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре

Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона 

27 июня 2018, 05:43
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 14 июня состоится открытие фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Куйбышева во время ЧМ-2018 по футболу. Чемпионат стартует сегодня и продлится до 15 июля. Хэдлайнером на открытии фанфеста, как уже сообщала «ТЕРРА», станет группа «ДДТ». На площади Куйбышева, 
14 июня 2018, 10:37
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре стало известно расписание концертов, которые пройдут на фестивале болельщиков на площади Куйбышева в дни ЧМ-2018 – с 14 июня по 15 июля. Место фанфеста FIFA в Самаре - самая большая площадь в России и Европе, расположенная в границах 
7 июня 2018, 09:39
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

2 апреля свой день рождения отмечает почетный гражданин Самары, заместитель председателя правления «РОСНАНО», член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России  и один из самых успешных российских топ-менеджеров Владимир Аветисян. 
2 апреля 2018, 05:11
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые 

13 ноября 2017, 01:31
В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues 
12 ноября 2017, 08:14
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх