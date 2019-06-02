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Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra дают концерт на фестивале «Мир гитары» в Калуге
В эти минуты Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra выступают на главной площадке XXII Международного фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Перед тысячами любителей музыки коллектив представляет свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в …
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29 мая 2019, 11:29
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Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra проводят саундчек перед выступлением на фестивале «Мир гитары»
Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra готовятся к выступлению на главной площади XXII Международного фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Прямо сейчас музыканты проводят саундчек. Через несколько часов меломанам представят большую концертную программу с участием российских и зарубежных блюзовых исполнителей.
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29 мая 2019, 07:11
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В Калуге проходит фестиваль «Мир гитары», на котором выступят Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra
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28 мая 2019, 08:52
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Тольяттинца, который резал женщин, будут судить
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в …
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27 мая 2019, 01:01
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города
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23 мая 2019, 02:51
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Стала известна цена новых российских электрокаров Zetta
Стала известна стоимость нового российского электрокара марки Zetta. Цена будет начинаться от 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора компании-производителя Дениса Щуровского. Он добавил, что машина должна появиться в продаже в декабре.
Электрокары …
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22 мая 2019, 03:40
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Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»
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10 мая 2019, 11:44
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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти
В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате …
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8 мая 2019, 10:13
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Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra
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7 мая 2019, 10:01
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре
На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги …
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26 июля 2018, 01:13
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Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города
В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, …
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3 июля 2018, 12:50
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Парад в воздухе: как самарцы отметили День города
В воскресенье Самара отметила свой 431-й день рождения. Несмотря на резкое похолодание и сильный ветер только на главной площадке на самарской набережной собрались десятки тысяч человек. Тематические шатры, посвященные военной службе, народным промыслам, игры для детей, выставка военной техники, выступление …
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11 сентября 2017, 11:37
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