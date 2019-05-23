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Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

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20 мая 2019, 09:40
«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову

«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову

Тольяттинская фитнес-няша и "зожница" Женя Трубникова призналась, что сходила НА БУЗОВУ. Скандально известная звезда приезжала в Автоград.

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14 мая 2019, 01:35
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к фестивалю «Мир гитары 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сейчас полным ходом готовятся к участию в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары 2019». Он пройдет в Калуге с 27 по 31 мая. Но услышать блюз в исполнении D’Black Blues Orchestra 
30 апреля 2019, 08:27
Финал всероссийского чемпионата школьной лиги

Финал всероссийского чемпионата школьной лиги "КЭС-Баскет" состоялся в Тольятти

В Тольятти прошел финал всероссийского чемпионата школьной лиги "КЭС-Баскет". За победу в решающих матчах боролись 40 лучших школьных команд из России, Монголии и Киргизской Республики - победители этапа соревнований в федеральных округах. На кону стояло не только звание чемпиона лиги, 
15 апреля 2019, 09:14
Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»

Самарцев приглашают на фестиваль «Мир гитары - 2019»

Известный ведущий Дмитрий Дибров пригласил самарцев и жителей других городов на XXII фестиваль «Мир гитары - 2019». Он пройдет в Калуге с 27 по 31 мая.
«Несколько дней лучшие гитаристы планеты позволят вам воспарить над землей. Кстати, гости Калуги увидят 
15 апреля 2019, 02:40
2 апреля свой день рождения отмечает Владимир Аветисян – лидер группы «D’Black Blues Orchestra»

2 апреля свой день рождения отмечает Владимир Аветисян – лидер группы «D’Black Blues Orchestra»

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

Примите наши искренние поздравления с днем рождения!

В Самарской области и России Вас знают не только как мецената и общественного деятеля, но и как лидер-вокалиста популярной международной музыкальной группы «D’Black Blues Orchestra». С Вашим участием география выступлений команды значительно 

2 апреля 2019, 02:13
«Петь нечем»: Елена Ваенга отменила концерты в Самаре и Сызрани

«Петь нечем»: Елена Ваенга отменила концерты в Самаре и Сызрани

В среду, 20 марта, певица Елена Ваенга сообщила о переносе своих концертов в нескольких городах - Сызрани, Саратове, Самаре и Волгограде. Отметим, что концерт в Сызрани был запланирован на завтра, 21 марта, а в областной столице — на 23 марта 
20 марта 2019, 11:17
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары - 2019».

XXII фестиваль «Мир гитары» традиционно пройдёт в Калуге с 27 по 31 мая. За годы существования в нём принимали участие величайшие 

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Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Сегодня в Самаре выступит любимец российских женщин, певец Стас Михайлов. И пока одни томятся в приятном предвкушении концерта, другие, судя по всему, терпят некоторые неудобства.

Дело в том, что звезды российской эстрады редко путешествуют налегке. Они привозят с собой 
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дали заключительный концерт уходящего года. Выступление, приуроченное к 10-летию коллектива, прошло на сцене ДКиТ Тольятти. С чем к своему юбилею подошли музыканты и что ждет поклонников D’Black Blues Orchestra в 2019-м, расскажем далее.
17 декабря 2018, 06:42
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