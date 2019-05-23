«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову Тольяттинская фитнес-няша и "зожница" Женя Трубникова призналась, что сходила НА БУЗОВУ. Скандально известная звезда приезжала в Автоград. «Как интеллигентная девушка, нужно упомянуть, что я ее не поклонница. Но! Как не идти-то? А? Популярнее ее только Президент. Я вообще с радостью бы …