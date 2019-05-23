2 июня 2019 года на Центральной площади Тольятти Владимир Аветисян иD’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом, который станет подарком группы всем тольяттинцам по случаю Дня города.
Тольятти регулярно входит в гастрольные турне D’Black Blues Orchestra. В 2017 году группа с успехом выступила на Дне молодежи, а в декабре прошлого года большим концертом коллектив отпраздновал в городе свой 10-летний юбилей.
«У всех музыкантов D’Black Blues Orchestra особое отношение к Тольятти и его жителям. Здесь любят и ценят хорошую музыку. Каждый раз после концертов к нам подходили люди и просили приехать снова. Поэтому, когда мы получили приглашение мэра Сергея Анташева сыграть на главном городском празднике, согласились не раздумывая. И это будет наш подарок всем тольяттинцам» - говорит лидер группы Владимир Аветисян.
Вместе с группой на сцену выйдут французские вокалистки Кристел Адамс и Кэролайн Блонда. В составе D’Black Blues Orchestra также выступят испанские музыканты – саксофонист Марк Сорт, перкуссионист Дан Ариса и трубач Роки Альберо.
D’Black Blues Orchestra - интернациональный блюзовый коллектив. За 10 лет существования группы гастрольные турне прошли в России, Великобритании, Швейцарии, Испании, Китае, Украине, Молдавии, Грузии, Армении, странах Балтии и Скандинавии.
В Тольятти выступление Владимира Аветисяна и D’Black Blues Orchestra станет кульминацией празднования Дня города.
2 июня 2019 года, Тольятти, Центральная площадь, начало в 21:00.
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