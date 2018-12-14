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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Уже завтра, 14 декабря, группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном даст концерт в тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.

DʼBlack Blues Orchestra представит в Тольятти программу "The Anthology of Blues". Премьера программы прошла в июне 2017-го на главной 

13 декабря 2018, 06:54
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

В 2018 году группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном празднует свое десятилетие. В честь юбилея коллектив даст два концерта (6+). 13 декабря музыканты выступят в новокуйбышевском Дворце культуры, а 14 декабря - в тольяттинском Дворце культуры, искусств 
8 ноября 2018, 11:32
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

В субботу, 21 октября, состоится важная акция. Самарцы и гости города смогут оказать посильную помощь малышам и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как рассказали в благотворительном фонде «Радость», в гипермаркетах сети «Ашан» пройдет сбор вещей и товаров, в 

20 октября 2017, 12:04
Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям

Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям

55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место 
17 октября 2017, 01:17
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