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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти
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13 декабря 2018, 06:54
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
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11 декабря 2018, 06:51
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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти
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8 ноября 2018, 11:32
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Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
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29 октября 2018, 04:47
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01
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В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
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5 февраля 2018, 04:48
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Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября
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20 октября 2017, 12:04
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Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям
55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место …
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17 октября 2017, 01:17