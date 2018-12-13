Уже завтра, 14 декабря, группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном даст концерт в тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.
DʼBlack Blues Orchestra представит в Тольятти программу "The Anthology of Blues". Премьера программы прошла в июне 2017-го на главной площади Еревана. "The Anthology Of Blues - творческий отчет о том пути, который группа прошла в своей музыкальной жизни, - рассказывает лидер группы Владимир Аветисян. - Программа собрана в основном из блюзовых, рок-блюзовых, регги-хитов. Мы тщательно подходили к их выбору, чтобы раскрыть потенциал всех музыкантов, выходящих на сцену".
В этот раз концерт пройдет без участия американской блюз-дивы Моники Грин. Вместо нее на сцену вместе с DʼBlack выйдут вокалистки из Франции - Кристел Адамс (Франция) и Кэролайн Паску-Блонда (Бельгия). Певицы сотрудничают с группой не первый год. В 2013-м они участвовали в музыкальном турне DʼBlack Blues Orchestra в Закавказье.
В составе DʼBlack Blues Orchestra также выступят испанские музыканты - саксофонист Марк Сорт, перкуссионист Дан Ариса и трубач Роки Альберо, сообщает ВолгаНьюс.
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
|
11 декабря 2018, 06:51
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти
|
8 ноября 2018, 11:32
|
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
|
29 октября 2018, 04:47
|
Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре
Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона …
|
27 июня 2018, 05:43
|
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре
|
14 июня 2018, 10:37
|
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
|
7 июня 2018, 09:39
|
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
|
7 мая 2018, 04:01
|
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!
|
2 апреля 2018, 05:11
|
«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре
Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые …
|
13 ноября 2017, 01:31