Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы Виктор Сазонов, занимавший этот пост с 2012 года. Несмотря на то, что работа общественной организации не прекратилась, отсутствие руководителя сказалось на ее эффективности. Поэтому основным вопросом на внеочередном отчетно-выборном собрании федерации стало голосование за кандидатуру нового президента. Как подчеркнул врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, баскетбол всегда был одним из самых популярных видов спорта в регионе и пользовался поддержкой как власти, так и бизнеса, и новому президенту федерации предстоит определить вектор ее развития на ближайшие годы.
- Очень важно, кто будет стоять у руля и определять цели и задачи. Правительство Самарской области всегда поддерживало баскетбол на всех этапах и на всех уровнях, а также федерацию. Поэтому хочу сегодня пожелать вам сделать правильный выбор, чтобы федерацию возглавил тот человек, который достоин этого, тот человек, который сможет решить те задачи, которые накопились в регионе именно в этом виде спорта, - отметил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Единственным претендентом на пост президента федерации баскетбола стал заместитель председателя правления РОСНАНО, член бюро центрального совета «Союза машиностроителей России» Владимир Аветисян. Он признался, что это первые выборы в его жизни. Накануне собрания он провел ряд встреч с членами правления организации для того, чтобы обсудить наиболее важные проблемы. В первую очередь перед федерацией стоят задачи популяризации этого вида спорта, работа с молодежью и ветеранами.
- Самая главная задача именно в этом направлении даже не то, чтобы все эти мальчишки или большая их часть потом стали профессионалами, стали игроками, ведущими игроками. Это здорово, очень хорошо. Но, мне кажется, что такие задачи как увести детей с улицы и привести их в спортзал, наверное, гораздо выше нежели даже завоевание золотой медали в первенстве страны, - считает президент федерации баскетбола Самарской области, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян.
За кандидатуру Владимира Аветисяна проголосовали единогласно. Далее делегатам нужно было переизбрать правление федерации и контрольно-ревизионную комиссию. Новый президент подчеркнул, что начинать работу с кадровых революций он не собирается, поэтому их персональный состав остался прежним. Впрочем, изменений в деятельности организации ждать осталось недолго.
- Я надеюсь, что в деятельность федерации привнесу такой прагматичный бизнес-подход с точки зрения выработки стратегии, определения целей, путей ее достижения, отчетности и показателей, которые должны будут описывать результаты нашей работы, - сказал президент федерации баскетбола Самарской области, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян.
В планах налаживание более тесных связей и взаимодействия с властью на всех уровнях. Строить новые спортсооружения и развивать инфраструктуру федерации не под силу, да это и не ее задача. Впрочем, в приоритетах и улучшение материально-технической базы, и вовлечение в занятие баскетболом как можно большего числа молодых людей и организация новых спортивных турниров. Ведь победа в любых соревнованиях, даже местного уровня, для юных спортсменов это очень мощный стимул.