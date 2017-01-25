Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления управляющей компании холдинга «Волгопромгаз» Владимир Аветисян. Он также обсудил с главой региона итоги работы компаний, входящих в холдинг. Речь зашла и о проекте строительства мусоросжигающего завода, который может быть реализован в Самарской области совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано». Подобные проекты существуют в Москве, Московской области и Татарстане. Предприятия соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, продуктом сжигания мусора там являются электроэнергия и тепло.
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Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч
Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
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23 января 2017, 11:17
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13 января - День российской печати
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13 января 2017, 03:19
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Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона
Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться еще …
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11 января 2017, 02:33
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В центре Самары может появиться экономжилье
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11 января 2017, 11:49
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На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra
На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
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17 декабря 2016, 09:12
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В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"
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17 декабря 2016, 07:07
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D’Black Blues Orchestra зажгли самарскую набережную
В центре Самары завершился концерт известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и Владимира Аветисяна. Музыканты зажгли набережную танцевальными блюзовыми хитами. Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнили две композиции из репертуара Эрика Клэптона в собственной аранжировке - Bad …
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28 июня 2016, 11:12
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В Самаре в самом разгаре концерт Владимира Аветисяна и группы D’Black Blues Orchestra
На Самарской набережной в самом разгаре супер-мега-шоу группы D’Black Blues Orchestra, которую возглавляет Владимир Аветисян. Музыканты подготовили электрический блок самых заводных блюзовых хитов Эрика Клэптона. Кроме того, D’Black Blues Orchestra впервые в России исполнят две композиции в собственной аранжировке.
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28 июня 2016, 08:39
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Битву молодых ученых Science Slam в Самаре выиграла девушка из Коми
Первый всероссийский Science Slam («Сайнс Слэм») прошел в Самаре. Пять лучших молодых ученых из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Томска и Самары сошлись в научной битве, чтобы определить сильнейшего. Они представили публике свои работы в области химии, биологии, психологии, программирования, мифологии и …
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30 сентября 2015, 02:12
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Портфельная компания «Роснано» будет выпускать вакцину от 5 инфекций
«Нанолек» (портфельная компания «Роснано») будет выпускать в Россию вакцину для профилактики опасных детских заболеваний. Технологию по производству препарата предоставит мировой лидер по разработке вакцин - французская компания Sanofi Pasteur. Стороны подписали соответствующий меморандум в ходе Петербургского международного экономического форума.
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19 июня 2015, 05:07
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Создание самарского наноцентра будет курировать Владимир Аветисян
Заместитель председателя правления ООО «УК «Роснано» Владимир Аветисян будет курировать проект по созданию наноцентра на территории Самарской области. Такое решение было принято на рабочей встрече с участием председателя правления компании Анатолия Чубайса и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Обсуждение …
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19 июня 2015, 12:48
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Наноцентр в «Жигулевской долине» получит фонд в 1 млрд рублей
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30 октября 2014, 03:44