На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Ульяновской областью и Союзом машиностроителей России. Оно даст старт подготовке к проведению Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который пройдет на территории 73-го региона в 2018 году. Подписи под документом поставят губернатор Сергей Морозов и Владимир Гутенев. Там же на предприятии «Авиастар-СП» состоится совместное заседание Комиссии по правовому обеспечению предприятий ОПК, Экспертного совета Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при поддержке Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России. Тем же вечером Владимир Гутенев отправится в Самару, где на следующий день, 3 ноября, примет участие в открытии кампании вакцинации, заседании штаба ОНФ и выслушает обращения граждан в приемной «Единой России».
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