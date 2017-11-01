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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

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Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма необходима на приведение в порядок санатория «Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного учреждения России. В перспективе это заведение, расположенное в Самарской области, может стать движущей силой развития медицинского туризма в губернии.

Санаторию «Сергиевские 

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Цель – ликвидировать незаконные свалки: о проекте «Генеральная уборка»

В совещании по проблемам переселения граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов, которое в Жигулевске провел ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, принял участие депутат Государственной думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» и один из координаторов Общероссийского народного 

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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
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На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
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На ульяновской трассе фура улетела в кювет

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Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

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По информации надзорного ведомства, теплоход МБ-6120 принадлежит ульяновской судоходной компании «Фобос». Плавсредство 

19 апреля 2017, 01:30
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