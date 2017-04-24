7
04
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     888b     d888  888b     d888  888    888            8888888b.  
                     8888b   d8888  8888b   d8888  888    888            888   Y88b 
                     88888b.d88888  88888b.d88888  888    888            888    888 
  .d88b.   888  888  888Y88888P888  888Y88888P888  8888888888  888  888  888   d88P 
 d88P"88b  888  888  888 Y888P 888  888 Y888P 888  888    888  888  888  8888888P"  
 888  888  Y88  88P  888  Y8P  888  888  Y8P  888  888    888  888  888  888 T88b   
 Y88b 888   Y8bd8P   888   "   888  888   "   888  888    888  Y88b 888  888  T88b  
  "Y88888    Y88P    888       888  888       888  888    888   "Y88888  888   T88b 
      888                                                                           
 Y8b d88P                                                                           
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские энтузиасты восстанавливают легендарный «Ил-2»

Самарские энтузиасты восстанавливают легендарный «Ил-2»

Телекомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судьбой проекта по восстановлению летающего образца штурмовика «Ил-2». В годы войны в Куйбышеве было выпущено почти 27 тысяч таких самолетов. Уже несколько лет группа энтузиастов буквально из обломков собирает знаменитый «летающий танк». Около года назад 
31 марта 2017, 05:15
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы от Самарской области, являющийся первым зам. председателя комитета парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, стал почетным профессором Ульяновского государственного университета. Церемония посвящения прошла на заседании ученого совета 
29 марта 2017, 04:50
27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев

27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев

27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.

Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы 

27 марта 2017, 06:30
Российским офицерам вернут кортики

Российским офицерам вернут кортики

Российским офицерам вернут кортики. Госдума одобрила законопроект, наделяющий воинские части правом передавать для хранения и ношения кортики военнослужащим, находящимся на пенсии. Соавтором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступил первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

16 марта 2017, 11:40
В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
1 марта 2017, 05:47

"Транснефть-Приволга" дает шанс молодым

В Самаре стартовала вторая Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Специалисты АО "Транснефть-Приволга" и студенты Самарского государственного технического университета представили на ней более 70 инновационных проектов, направленных на совершенствование нефтепроводной отрасли. На первый тур 

19 декабря 2016, 05:47
Самарский

Самарский "политех" полностью поглотил "строяк"

В Самаре завершен процесс реорганизации еще двух государственных вузов –  СамГТУ и СГАСУ. Политех полностью поглотил строительный университет. С 1 сентября СГАСУ окончательно реорганизован, путем присоединения к техническому университету, сообщает пресс-служба вуза ссылаясь на приказ федерального Минобрнауки.

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

2 сентября 2016, 04:40
В САМГТУ сдавали кровь

В САМГТУ сдавали кровь

Студенты самарского технического университета совместно с крупнейшей общественной организацией страны "Союз машиностроителей России" провели масштабную благотворительную акцию по сдаче крови. Идейным вдохновителем проекта стал первый вице-президент Союзмаш России, первый зам. председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Мероприятие длилось почти 

20 мая 2016, 05:53
В России обяжут магазины выкупать пустые бутылки?

В России обяжут магазины выкупать пустые бутылки?

В России предлагают обязать производителей и торговые сети выкупать пустые бутылки у граждан. С инициативой о возрождении системы залоговой стоимости упаковки, которая была в СССР, выступили Минприроды и ряд депутатов Госдумы. Согласно тексту соответствующего законопроекта, магазины должны организовывать пункты по 
24 июля 2015, 12:44
В самарском Загородном парке на Масленицу будут собирать макулатуру и батарейки

В самарском Загородном парке на Масленицу будут собирать макулатуру и батарейки

В воскресенье, 22 февраля, во время празднования Масленицы в самарском Загородном парке пройдет акция по сбору макулатуры и отработанных батареек, сообщает в соцсети «ВКонтакте» инициативная группа "ЭКО Губерния". Собранные отходы будут отправлены на переработку. Организаторы мероприятия расскажут всем желающим, куда 

18 февраля 2015, 11:28
В Самарской области построят 8 новых полигонов для утилизации отходов

В Самарской области построят 8 новых полигонов для утилизации отходов

Руководители областного министерства лесного хозяйства за круглым столом встретились с бизнесменами, которые занимаются утилизацией отходов на территории региона. В последние годы в этой сфере наметился прогресс. К примеру, в Тольятти успешно реализована схема сортировки и переработки стекла, картона, пластика и 

12 декабря 2012, 05:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна