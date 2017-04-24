Телекомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судьбой проекта по восстановлению летающего образца штурмовика «Ил-2». В годы войны в Куйбышеве было выпущено почти 27 тысяч таких самолетов. Уже несколько лет группа энтузиастов буквально из обломков собирает знаменитый «летающий танк». Около года назад …