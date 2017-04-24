Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
Символ рециклинга в 1970 году придуман в американском вузе. Он указывает, что продукт произведен из вторсырья и может быть переработан заново. Теперь и самарские студенты получили возможность перенимать технологии утилизации отходов у практикующих инженеров-экологов на базовой кафедре опорного вуза страны, которой руководит директор компании «Эковоз», депутат Самарской губернской думы Денис Волков.
Решить проблему утилизации мусора, который генерируется постоянно, накапливаясь за долгие годы на официальных полигонах или несанкционированных свалках, призвана, в том числе, программа по созданию территориальных схем обращения с бытовыми отходами, которая реализуется в стране по заданию президента России.
Об этом студентам политеха рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны – Союза машиностроителей России, координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фонда по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. Он высоко оценил потенциал опорного вуза страны в отношении экологической науки и отметил, что создание мусороперерабатывающей отрасли – это стратегическая задача, которая позволит не только улучшить экологическую обстановку в стране, но и принести серьезный доход специализированному бизнесу, в котором видят себя студенты, выбравшие профессию инженеров-экологов.
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