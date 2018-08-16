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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40
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Названы команды-победительницы корпоративного рейтинга форума «Инженеры будущего - 2018».
На протяжении всех дней, в течение которых проходили образовательная и деловая программы Форума «Инженеры будущего-2018», молодые специалисты старались своим активным участием в работе Форума заработать баллы для победы своей команды в корпоративной рейтинге. И вот названы победители – лучшие команды …
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27 июля 2018, 09:36
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Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"
В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.
Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент …
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27 июля 2018, 09:27
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Эксперты обсудят новые подходы к сохранению здоровья работников на промышленных предприятиях России
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23 июля 2018, 07:05
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Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды
На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы …
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20 июля 2018, 03:56
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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СоюзМаш: Выполняя поручения президента
Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности …
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20 июля 2017, 09:31