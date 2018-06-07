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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что 

6 июня 2018, 02:12
Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять 

6 июня 2018, 12:40
Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.

Также 

31 мая 2018, 09:45
Тольяттинскую «Ладу» возглавил тренер «Крыльев Советов»

Тольяттинскую «Ладу» возглавил тренер «Крыльев Советов»

У футбольного клуба «Лада» - новый тренер. Им стал Владимир Кухлевский, прежде работавший в самарском клубе «Крылья Советов». Специалиста уже представили подопечным, и с сегодняшего дня он приступил к тренировкам.
 
За свою игровую карьеру Владимир Александрович выступал в качестве полузащитника 
3 июля 2015, 11:26
«Крылья Советов» оштрафованы на 21 тысячу рублей

«Крылья Советов» оштрафованы на 21 тысячу рублей

20 тысяч рублей клуб потеряет из-за поведения самарских болельщиков в ходе игры основных составов «Крыльев» и «Анжи». Ещё одну тысячу заплатит тренер самарских резервистов Владимир Кухлевский.
1 августа 2013, 02:13
Молодежный состав

Молодежный состав "Крыльев Советов" начал подготовку к новому сезону

Молодежный состав "Крыльев Советов" начал подготовку к новому сезону. В пятницу, 14 июня, на искусственном поле клубной базы команда Владимира Кухлевского провела первую тренировку.

В составе "молодежки" в первом занятии после более чем двухнедельного отпуска приняли участие следующие игроки: Козлов, Григорян, 

17 июня 2013, 03:25
Владимир Кухлевский:

Владимир Кухлевский: "Не хочу выделять никого из подопечных"

Главный тренер молодёжного состава "Крыльев Советов" в программе "Тотальный футбол" подвёл итоги прошедшего сезона. "Несмотря на невысокое итоговое место, игроки прогрессировали, и это главное. Кто больше, кто меньше – выделять не хочу, ведь мы одна команда", - сказал наставник "Крыльев 

28 мая 2013, 05:10
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