У футбольной команды «Крылья Советов - 2» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Кухлевский. Он сменил на этом посту Владимира Казакова, который покинул структуру клуба.
Владимир Кухлевский ранее работал в Центре подготовки футболистов «КС», а также с дублирующим и основным составами главной футбольной команды. Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов.
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