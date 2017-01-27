Житель Самарской области, электрик-монтажник завода «Тяжмаш» Юрий Пушкин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени из рук президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля. Награждение прошло в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград и дипломов о присвоении почетных званий выдающимся гражданам страны.
На самарском предприятии Юрий Пушкин трудится почти 60 лет. Долгое время он выступал как активный рационализатор производства, благодаря его предложениям были внедрены современные отечественные разработки. До сих пор опытный сотрудник выступает в качестве наставника для молодых специалистов.
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