Поздравление президента РФ Владимира Путина впервые покажут по самарскому времени.
В ночь с 31 декабря на 1 января самарцы увидят новогоднее обращение главы государства в 23:55 по местному времени, а не будут дожидаться, когда Новый год наступит и в Москве, рассказали в правительстве Самарской области. Вещание главных федеральных каналов 31 декабря в каждом часовом поясе России будет перестроено с учетом географического времени.
Телевизионщики пояснили, что получили от россиян сотни тысяч просьб о показе видеообращения главы государства по местному времени. Жителей Самарской области с экранов телевизоров также поздравит глава региона Дмитрий Азаров.
В Самаре главным местом празднования станет площадь Куйбышева. Новогодняя программа там начнется в 22 часа. В этом году главная тема праздника – ЧМ-2018.
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