27 июня 2017 года Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло на площадке Концерна «Калашников» в Ижевске. От нашего региона в составе Бюро СоюзМаш на мероприятии присутствовал заместитель Председателя правления УК «РОСНАНО», председатель самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Владимир Аветисян.
Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что в последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям, сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы. В то же время в машиностроительной отрасли есть и проблемы. При этом Владимир Путин подчеркнул, что государство готово поддерживать отечественных машиностроителей в рамках целого ряда государственных программ.
Кроме того Президент обозначил и некоторые задачи, на которых необходимо сосредоточить свои усилия. В первую очередь предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. Во-вторых, важно ускорить технологические обновления машиностроительного комплекса, прежде всего, за счёт внедрения программ инновационного развития предприятий, повышения экологичности производств, а также более широкого использования цифровых технологий, которые позволяют заметно снизить издержки. В-третьих, нужно активнее проводить диверсификацию ОПК, наращивать инвестиции в эту сферу, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Базовой и важнейшей задачей остается подготовка кадров.
В свою очередь, первый заместитель председателя СоюзМаш России, депутат Государственной Думы от Самарской области, глава думской Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев обратился к Главе государства с просьбой рассмотреть вопрос об использовании механизмов, аналогичных инструментам федерального закона «О гособоронзаказе», при кредитовании высокотехнологичной промышленности и ОПК. Парламентарий подчеркнул, что для предприятий крайне актуальным остается вопрос доступа к конкурентным заемным ресурсам. Для чего необходимо использовать уже внедренный в рамках ФЗ-275 механизм контроля целевого использования финансовых ресурсов. Согласно предложению Гутенева, регулятор, решив проблему сохранения низкой инфляции, мог бы выделять через уполномоченные банки «подкрашенные» деньги с ограниченной маржинальной наценкой 1,5 - 2 процента для целевого финансирования предприятий.
Владимир Путин обещал подумать над инициативами машиностроителей, а также предложил еще раз собраться вместе этой осенью для того, чтобы посмотреть, как реализуются намеченные планы и ещё раз поговорить о том, как складывается ситуация в отрасли.
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