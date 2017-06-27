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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Владимир Путин примет участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

Владимир Путин примет участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

27 июня 2017 года Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое состоится на площадке Концерна «Калашников» в Ижевске. От нашего региона в составе Бюро СоюзМаш на мероприятии будет присутствовать 
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Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку

Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку

Президент России Владимир Путин дал указание проверить соблюдение прав отдельных категорий граждан в Самарской области. Соответствующее распоряжение Контрольному управлению содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, опубликованном на сайте кремля. Напомним, мероприятие прошло 15 июня. Тогда 

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В Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представили новую шоу-программу

В Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представили новую шоу-программу

В Тольятти в честь Дня Молодежи в эти минуты свою новую шоу-программу представляют Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra. Известный интернациональный коллектив стал хедлайнером большого общегородского концерта. На площади собрались тысячи меломанов, и в основном это молодые юноши и девушки.
25 июня 2017, 09:49
В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

Сегодня в МГТУ имени Баумана прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России. Дело в том, что после апрельского отчетно-выборного съезда необходимо было принять ряд важных решений – утвердить изменения в Уставе Союза, а также в составе центрального совета и Бюро центрального 
16 июня 2017, 08:01
В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение 

16 июня 2017, 11:25

"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей

Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
Первый учредительный съезд СоюзМаш состоялся в конце апреля 2007 года. Тогда в организацию вступили более 4 тысяч человек 

16 июня 2017, 12:02
Cамарские экономисты обсуждают тему антироссийских санкций, которой в своем выступлении коснулся Владимир Путин

Cамарские экономисты обсуждают тему антироссийских санкций, которой в своем выступлении коснулся Владимир Путин

Cамарские экономисты сейчас обсуждают тему антироссийских санкций, которой коснулся президент Путин в своем выступлении. Он отметил, что, несмотря на заявление госдепа США о том, что санкции привели к падению ВВП в нашей стране на 1%, на самом деле эффект от 

16 июня 2017, 11:38
Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор

Владимир Гутенев проголосовал там же, где и губернатор

Первый заместитель председателя комитета по промышленности Государственной думы Российской Федерации уходящего, шестого созыва, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны, Союза машиностроителей России Владимир Гутенев баллотируется в нижнюю палату федерального собрания от Самарской области во второй раз. Для того, чтобы подчеркнуть 

18 сентября 2016, 04:07
Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения

Представители СоюзМаш России вошли в состав Комиссии при Президенте России по вопросам развития авиации общего назначения

В преобразованную Комиссию при Президенте России, которая теперь будет заниматься не только вопросами развития авиации общего назначения, но и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех  Сергей Чемезов, занявший 

21 июня 2016, 07:52
Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре

Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре

Перспективы развития российской авиации обсудили участники выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации "Ростех".

Открывая заседание, первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, 

6 мая 2016, 04:29
Владимир Гутенев обсудил проблемы станкостроения

Владимир Гутенев обсудил проблемы станкостроения

Сегодня на заводе "Стан-Самара" побывал первый зам. председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент "Союза машиностроителей России" Владимир Гутенев. Это предприятие выпускает уникальное оборудование - c точностью обработки деталей от 4 до 2,5 микрометров. Для сравнения - у зарубежных аналогов погрешность 

29 апреля 2016, 06:09
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