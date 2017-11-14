Как видно на видео, рельсы на текущий момент уложены лишь на небольшом участке. На остальном же отрезке продолжаются работы по подготовке основания для путей.

Общая протяженность всего трамвайного полотна должна составить 1689, 7 метра – от улицы Ташкентской до разворотного кольца …