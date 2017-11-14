В запуске главного энергообъекта Чемпионата мира 2018 года в Самаре - подстанции "Стадион" - принял участие президент России Владимир Путин. Это произошло в ходе торжественной церемонии пуска трех подстанций ПАО "Россети", которые были построены в Москве, Калининграде и Самаре. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Глава государства находился в столице. Новая самарская подстанция закрытого типа - главный питающий центр строящегося стадиона "Самара Арена" на 45 тысяч зрительских мест, а также спортивных объектов и прилегающей инфраструктуры на площадке Радиоцентра. Напомним, основную часть силового оборудования для подстанции поставили местные производители. В частности два трансформатора мощностью по 40 мегавольт-ампер - изготовлены ООО "Тольяттинский трансформатор".
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