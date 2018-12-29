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В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
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29 декабря 2018, 01:41
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Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
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29 декабря 2018, 01:12
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов
Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, …
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29 декабря 2018, 11:44
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В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
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29 декабря 2018, 10:55
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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области
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11 августа 2018, 09:59
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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Легендарный боец Федор Емельяненко заявил о возобновлении карьеры
Экс-чемпион по смешанным единоборствам по различным версиям MMA, советник министра спорта России Федор Емельяненко захотел возобновить бойцовскую карьеру. Такая информация появилась на официальном портале ММА России. Как заявил тяжеловес, он занялся интенсивными тренировками.
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15 июля 2015, 10:57
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В Самаре прошел чемпионат области по ММА
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18 марта 2014, 10:56