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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре ведется проверка ДТП, в котором пострадали два пешехода. В пятницу, 28 декабря, 20-летний автолюбитель ехал на ВАЗ-2113 по улице Партизанской в сторону Промышленности. По предварительной информации, он не справился с управлением и сбил двух пешеходов — 72-летнюю бабушку 
29 декабря 2018, 01:41
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату 
29 декабря 2018, 12:20
Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов

Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, 
29 декабря 2018, 11:44
В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного

В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного

Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй 
29 декабря 2018, 10:55
Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первая партия бюллетеней - 2900 штук, по которым жители Самарской области 9 сентября будут выбирать главу региона, готова и уже отправлена в Центризбирком. Оттуда документы передадут, в том числе и в Абхазию, чтобы граждане России, оказавшиеся там, смогли сделать свой 
11 августа 2018, 09:59
В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В среду, 25 июля, в Самарской области начали работать пункты приема заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения. 

Первыми в работу по приему заявлений от желающих проголосовать 9 сентября вдали от дома включились многофункциональные центры и территориальные 

25 июля 2018, 07:33
Легендарный боец Федор Емельяненко заявил о возобновлении карьеры

Легендарный боец Федор Емельяненко заявил о возобновлении карьеры

Экс-чемпион по смешанным единоборствам по различным версиям MMA, советник министра спорта России Федор Емельяненко захотел возобновить бойцовскую карьеру. Такая информация появилась на официальном портале ММА России. Как заявил тяжеловес, он занялся интенсивными тренировками.
 
«В период работы во власти у меня 
15 июля 2015, 10:57
В Самаре прошел чемпионат области по ММА

В Самаре прошел чемпионат области по ММА

16 марта 2014 года на базе спортивного комплекса «Локомотив» прошёл чемпионат Самарской области по смешанному боевому единоборству (ММА).
18 марта 2014, 10:56
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