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Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было 

3 ноября 2017, 06:04
Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека

Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.

Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары 

2 ноября 2017, 11:04
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова

Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова

Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
По данным ТРК «ТЕРРА», свои посты покидают сразу три человека.

Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента 

1 ноября 2017, 05:11
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии

Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии

По информации источников ТРК «ТЕРРА», первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин прекращает свою работу в мэрии. В администрации он проработал два года. Пришел на работу в августе 2015 года - возглавил тогда департамент финансов, сменив Андрея Прямилова, который сейчас исполняет 
1 ноября 2017, 04:09
Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары

Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары

Кадровые изменения в мэрии Самары. В понедельник во время совещания при главе города заместитель Дмитрия Азарова, руководитель аппарата администрации городского округа Юрий Мосыченко объявил об уходе по собственному желанию. Напомним, свою должность он занял 1 июня текущего года. Как отметил глава 

24 декабря 2012, 05:09
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