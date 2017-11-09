Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев курирует социальный, финансовый и экономический блоки.
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Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары
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3 ноября 2017, 06:04
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Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары …
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2 ноября 2017, 11:04
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Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента …
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1 ноября 2017, 05:11
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Первый замглавы Самары Владимир Сластенин увольняется из мэрии
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1 ноября 2017, 04:09
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Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары
Кадровые изменения в мэрии Самары. В понедельник во время совещания при главе города заместитель Дмитрия Азарова, руководитель аппарата администрации городского округа Юрий Мосыченко объявил об уходе по собственному желанию. Напомним, свою должность он занял 1 июня текущего года. Как отметил глава …
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24 декабря 2012, 05:09