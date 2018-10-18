Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе за взаимодействие с муниципалитетами и государственное строительство.
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Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин
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16 октября 2018, 01:23
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по-прежнему будет возглавлять министерство …
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3 октября 2018, 04:14
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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Владимир Василенко: «Я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым»
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21 декабря 2017, 11:00
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В блогах: замглавы Самары устроил виртуальный «нагоняй» администрации Ленинского района
Замглавы Самары Владимир Терентьев устроил в «Твиттере» виртуальный «нагоняй» администрации Ленинского района.
«Коллеги, неоднократно вам направлял в работу. Буянова, 131. Мне стыдно это видеть! А вам? ЕДДС, прошу обеспечить контроль! Титов Д. Г. - до 12:00 доклад!» - …
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21 декабря 2017, 09:28
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Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары
Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев курирует социальный, финансовый и экономический блоки.
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9 ноября 2017, 02:26
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Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары
Кадровые изменения в мэрии Самары. В понедельник во время совещания при главе города заместитель Дмитрия Азарова, руководитель аппарата администрации городского округа Юрий Мосыченко объявил об уходе по собственному желанию. Напомним, свою должность он занял 1 июня текущего года. Как отметил глава …
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24 декабря 2012, 05:09