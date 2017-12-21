В Самаре стартовала вторая волна заседаний райсоветов, всенародно выбранных 13 сентября В Самаре стартовала вторая волна заседаний районных советов, выбранных всенародным голосованием 13 сентября. Напомним, до этого депутаты определились с председателями местных собраний, которые также будут наделены полномочиями глав районов, и делегировали своих представителей в городскую думу. В этот четверг одним из …