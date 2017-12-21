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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.
«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность …
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22 декабря 2017, 12:39
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Новый глава Самары станет известен на следующей неделе
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов …
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22 декабря 2017, 09:36
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Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов
Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО …
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21 декабря 2017, 04:12
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Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары
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21 декабря 2017, 01:35
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В блогах: замглавы Самары устроил виртуальный «нагоняй» администрации Ленинского района
Замглавы Самары Владимир Терентьев устроил в «Твиттере» виртуальный «нагоняй» администрации Ленинского района.
«Коллеги, неоднократно вам направлял в работу. Буянова, 131. Мне стыдно это видеть! А вам? ЕДДС, прошу обеспечить контроль! Титов Д. Г. - до 12:00 доклад!» - …
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21 декабря 2017, 09:28
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Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»
Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные …
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18 декабря 2017, 01:59
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Претендентов на пост главы Самары стало 22
На пост сити-менеджера Самары претендуют уже 22 человека, среди которых есть депутат областного парламента, безработный, пенсионер, коммерсант, слесарь-сборщик ракетных двигателей, профессор вуза, инженер-конструктор и даже массовик - затейник. Две новые заявки были зарегистрированы в пятницу, 15 декабря. Их подали советник …
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15 декабря 2017, 03:10
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В Самаре подвели итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
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14 декабря 2017, 11:52
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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
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14 декабря 2017, 11:14
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Претендентов на пост главы Самары стало 15
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.
«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической …
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13 декабря 2017, 04:33
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Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары
Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.
«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, …
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17 ноября 2017, 04:27
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Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары
Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев курирует социальный, финансовый и экономический блоки.
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9 ноября 2017, 02:26
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Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова
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31 октября 2017, 02:15
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Отопительный сезон в Самаре стартует 26 сентября
Со следующей недели в Самаре начнут подключать к теплу объекты социальной сферы, сообщает «Самарская газета». Соответствующее распоряжение глава города Олег Фурсов подпишет в понедельник, 26 сентября, заявили представители муниципалитета на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. В первую …
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21 сентября 2016, 09:57
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Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко
В Самаре чествуют ветеранов Великой Отечественной Войны. Особое внимание вдовам участников тех событий. Они не должны чувствовать себя забытыми.
Одной из первых председатель Самарской городской думы Галина Андриянова решила поздравить с наступающими праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко. Они познакомились в …
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29 апреля 2016, 06:50
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В Самаре стартовала вторая волна заседаний райсоветов, всенародно выбранных 13 сентября
В Самаре стартовала вторая волна заседаний районных советов, выбранных всенародным голосованием 13 сентября. Напомним, до этого депутаты определились с председателями местных собраний, которые также будут наделены полномочиями глав районов, и делегировали своих представителей в городскую думу. В этот четверг одним из …
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22 октября 2015, 02:24
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Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары
Кадровые изменения в мэрии Самары. В понедельник во время совещания при главе города заместитель Дмитрия Азарова, руководитель аппарата администрации городского округа Юрий Мосыченко объявил об уходе по собственному желанию. Напомним, свою должность он занял 1 июня текущего года. Как отметил глава …
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24 декабря 2012, 05:09