По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году …