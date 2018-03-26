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Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество
В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, …
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23 марта 2018, 08:03
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Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой
В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.
Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. …
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22 марта 2018, 07:23
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Сюсин хочет УДО
Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено …
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22 марта 2018, 12:18
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Деньги СОФЖИ арестовали
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20 марта 2018, 09:49
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2000 самарцев признаны банкротами
По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году …
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15 марта 2018, 06:13
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Сызранский МУП "ЖЭС" хотят обанкротить
В Самарской области собираются обанкротить крупнейшую управляющую компанию Сызрани. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-эксплуатационная служба". Истец - "ЭнергосбыТПлюс" - потребовал с коммунальщиков около 300 млн рублей. Иск о признании МУП "ЖЭС" несостоятельным поступил в арбитражный суд Самарской области.
Дочернее …
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16 февраля 2018, 05:37
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Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей
Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» требует аннулировать сделки по перечислению заводом более 550 млн рублей на счета «Новикомбанка», за полгода до остановки предприятия.
Речь идет об оспаривании 8 кредитных договоров, заключенных в первом полугодии 2015-го. Данная процедура позволит вернуть начисленные кредитной организации …
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31 января 2018, 08:05
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Владиславу Кедало напомнили о брачном договоре на полмиллиарда рублей
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31 января 2018, 05:00
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Имущество тольяттинского миллионера-банкрота выставят на продажу
Арбитражный суд Самарской области утвердил порядок и сроки реализации имущества некогда известного бизнесмена и экс-депутата губернской думы Владимира Яркина. Такое сообщение появилось в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Процедура несостоятельности физического лица в отношении владельца большого холдинга «Автотрейд», который …
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11 января 2018, 03:03