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Материалы по теме:

Интрига вокруг кресла главы самарского областного арбитража близится к разрешению

Интрига вокруг кресла главы самарского областного арбитража близится к разрешению

Близится к разрешению интрига вокруг кресла председателя Арбитражного суда Самарской области. Высшая квалификационная коллегия судей России определилась со своим кандидатом на эту должность. Им стал 57-летний Александр Ефанов. С июня он работает в судебной коллегии Одиннадцатого апелляционного суда по рассмотрению 

26 сентября 2017, 11:39
Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Президент России Владимир Путин назначил Николая Новикова, ранее возглавлявшего арбитражи Самарской области и Татарстана, на должность председателя арбитражного суда Москвы. Эксперты предполагают, что данное решение повлечет за собой ряд кадровых перестановок и в нашем регионе, где уже два года пустует 

1 июня 2017, 11:25
Судейские перестановки: Кто возглавит самарский арбитраж?

Судейские перестановки: Кто возглавит самарский арбитраж?

На должность председателя одиннадцатого апелляционного арбитражного суда претендует Наиля Сафаева - заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее кандидатуру 23 мая. Напомним, сейчас одиннадцатый арбитраж возглавляет Александр Ефанов, его полномочия истекают в этом году. Как 

16 мая 2017, 06:37
Арбитражный суд Самарской области опять ищет председателя

Арбитражный суд Самарской области опять ищет председателя

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила очередной конкурс о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. За 2 года это уже 3-я попытка подобрать подразделению полноценного руководителя. Напомним, пост освободился в мае 2015-го. Полномочия занимавшего его Дмитрия 

15 мая 2017, 01:57
Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом

Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом

Известный предприниматель, бывший владелец жигулевского завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов признан банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Самарской области.

С иском о несостоятельности обратился сам Кожухов. Бизнес он развивал на заемные средства под личное поручительство. Накопил более 800 миллионов рублей долга. В 

9 февраля 2017, 01:56
Тольяттинский бизнесмен Владимир Кожухов объявил о своем банкротстве

Тольяттинский бизнесмен Владимир Кожухов объявил о своем банкротстве

Известный тольяттинский предприниматель Владимир Кожухов объявил о своем банкротстве. Сообщение появилось на сайте самарского арбитража. Общая сумма исковых требований достигает почти 900 миллионов рублей. Долги Кожухов получил в наследство от принадлежавшего ему жигулевского завода Энерготехмаш, который занимался выпуском алюминиевых профилей, 

26 сентября 2016, 01:12
В Жигулевске началась предвыборная борьба за кресло мэра

В Жигулевске началась предвыборная борьба за кресло мэра

Стало известно имя еще одного возможного претендента на пост главы города. О своем желании баллотироваться телерадиокомпании "ТЕРРА" заявил беспартийный директор управляющей компании "Градъ" Александр Лубский. От комментариев на камеру он пока отказывается. Напомним, выборы градоначальника пройдут 8 сентября. Некоторые блогеры 

1 февраля 2013, 12:36
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