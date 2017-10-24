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Интрига вокруг кресла главы самарского областного арбитража близится к разрешению
Близится к разрешению интрига вокруг кресла председателя Арбитражного суда Самарской области. Высшая квалификационная коллегия судей России определилась со своим кандидатом на эту должность. Им стал 57-летний Александр Ефанов. С июня он работает в судебной коллегии Одиннадцатого апелляционного суда по рассмотрению …
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26 сентября 2017, 11:39
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Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве
Президент России Владимир Путин назначил Николая Новикова, ранее возглавлявшего арбитражи Самарской области и Татарстана, на должность председателя арбитражного суда Москвы. Эксперты предполагают, что данное решение повлечет за собой ряд кадровых перестановок и в нашем регионе, где уже два года пустует …
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1 июня 2017, 11:25
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Судейские перестановки: Кто возглавит самарский арбитраж?
На должность председателя одиннадцатого апелляционного арбитражного суда претендует Наиля Сафаева - заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее кандидатуру 23 мая. Напомним, сейчас одиннадцатый арбитраж возглавляет Александр Ефанов, его полномочия истекают в этом году. Как …
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16 мая 2017, 06:37
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Арбитражный суд Самарской области опять ищет председателя
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила очередной конкурс о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. За 2 года это уже 3-я попытка подобрать подразделению полноценного руководителя. Напомним, пост освободился в мае 2015-го. Полномочия занимавшего его Дмитрия …
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15 мая 2017, 01:57
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Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом
Известный предприниматель, бывший владелец жигулевского завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов признан банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Самарской области.
С иском о несостоятельности обратился сам Кожухов. Бизнес он развивал на заемные средства под личное поручительство. Накопил более 800 миллионов рублей долга. В …
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9 февраля 2017, 01:56
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Тольяттинский бизнесмен Владимир Кожухов объявил о своем банкротстве
Известный тольяттинский предприниматель Владимир Кожухов объявил о своем банкротстве. Сообщение появилось на сайте самарского арбитража. Общая сумма исковых требований достигает почти 900 миллионов рублей. Долги Кожухов получил в наследство от принадлежавшего ему жигулевского завода Энерготехмаш, который занимался выпуском алюминиевых профилей, …
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26 сентября 2016, 01:12
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В Жигулевске началась предвыборная борьба за кресло мэра
Стало известно имя еще одного возможного претендента на пост главы города. О своем желании баллотироваться телерадиокомпании "ТЕРРА" заявил беспартийный директор управляющей компании "Градъ" Александр Лубский. От комментариев на камеру он пока отказывается. Напомним, выборы градоначальника пройдут 8 сентября. Некоторые блогеры …
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1 февраля 2013, 12:36