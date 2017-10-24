Интрига вокруг кресла главы самарского областного арбитража близится к разрешению Близится к разрешению интрига вокруг кресла председателя Арбитражного суда Самарской области. Высшая квалификационная коллегия судей России определилась со своим кандидатом на эту должность. Им стал 57-летний Александр Ефанов. С июня он работает в судебной коллегии Одиннадцатого апелляционного суда по рассмотрению …