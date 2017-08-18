В Самаре осудят троих брокеров за мошенничество на 4 млн рублей В Самаре будут судить троих брокеров, которых обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 4 миллиона рублей.

Мужчины - кстати, ранее не судимые - в 2015 году были сотрудниками организации, которая консультировала своих клиентов по вопросам биржевой торговли. К игре …