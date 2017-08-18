18 августа Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 1,5 года лишения свободы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Его признали виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Уголовное дело в отношении Квачкова было возбуждено в марте 2015 года после того, как он разместил на YouTube видеообращение, в котором следователи усмотрели признаки экстремизма. В ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать статью. Напомним, полковник Владимир Квачков - лидер запрещенной в нашей стране организации "Народное ополчение Минина и Пожарского", отбывает наказание за подготовку вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя России. В свое время его подозревали в покушении на главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Квачков добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.
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