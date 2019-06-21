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Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.

Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со 

21 июня 2019, 05:05
В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников

Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %. 

- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение 
20 июня 2019, 11:28
В Кировском районе появится новая дорога

В Кировском районе появится новая дорога

В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее 
20 июня 2019, 08:57
Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект

Дольщикам помогут: в Самарской области разработали новый законопроект

В Самарской области подготовили новый закон для защиты обманутых дольщиков. Напомним, за три года из перечня проблемных в регионе удалось вывести 18 объектов, однако недостроенными остаются еще 42 дома. Тысячи самарцев продолжают ждать уже купленные, но еще не существующие квартиры. 
19 июня 2019, 05:23
Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Самарская делегация представит 15 проектов на Форуме социальных инноваций в Москве

Сегодня в Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема:  роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке  более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор 

19 июня 2019, 11:15
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

100 тысяч человек отпраздновали День России в Самаре

Около 100 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня России в Самарской области. Всего в регионе были организованы 50 площадок.

Основные торжества развернулись в Самаре. Специально для них улицу Куйбышева в Самаре перекрыли и сделали пешеходной. Впервые там прошел масштабный квест 

13 июня 2019, 01:05
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

7 июня полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Самарской области, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Экскурсию для него провел губернатор Дмитрий Азаров.

Помимо уже имеющихся достижений региона, на демонстрационной площадке представлены и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем 

7 июня 2019, 09:35
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