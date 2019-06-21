На днях появилась информация о том, что в парке имени 60-летия Советской власти началось строительство здания. Об этом сообщили в соцсетях недовольные местные жители. Информация привлекла внимание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его поручению на место отправились представители департамента градостроительства, ГИСН и районной администрации.
Осмотрев объект, специалисты ГИСН пришли к выводу, что он имеет все признаки капитального строительства. Городской департамент градостроительства уже приступил к подготовке судебного иска о сносе сооружения.
Дмитрий Азаров подчеркнул: если будет установлено, что незаконное строительство осуществлялось при попустительстве районной администрации, виновные понесут ответственность.
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