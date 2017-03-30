Мэрия Новокуйбышевска обратилась к горожанам с призывом «сплотиться и консолидировать все активные и здравомыслящие силы для того, чтобы не допустить в городе хаоса, конфронтации и потерь», - конец цитаты. Эта просьба вызвана началом общегородской весенней уборки. Чиновники сетуют, что в областном и городском бюджетах заложены средства только на благоустройство центральных улиц, дорог и спортсооружений. На дворы и придомовые территории денег не хватает. Мэрия пообещала привлечь малый, средний и крупный бизнес к решению проблемы. Но без помощи горожан, «объединенных общими целями, сознательных, инициативных, неравнодушных, успеха не будет», отмечают в горадминистрации.
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