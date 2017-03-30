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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней 

17 марта 2017, 12:56
В самарских автобусах началась уборка

В самарских автобусах началась уборка

В Самаре на маршруты ежедневно выходят почти тысяча единиц муниципального транспорта и тысяча сто коммерческих маршруток. С наступлением весны их требуется приводить в порядок с удвоенной силой.
 
В городском парке муниципального общественного транспорта 424 трамвая, 236 троллейбусов и 304 

16 марта 2017, 11:00
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
24 февраля 2017, 01:30
Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он 

8 февраля 2017, 10:25
Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса

Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса

Ученые из американского Центра психических расстройств выяснили, что уборка в квартире полезна для человеческой психики. В ходе экспериментов с участием 500 добровольцев было установлено, что наведение порядка в своем доме помогает бороться с сильным стрессом и хронической депрессией.

Чтобы доказать эффективность процесса 

14 октября 2016, 11:04
В Самаре за зимнюю уборку Московского шоссе и Ново-Садовой заплатят 13 млн рублей

В Самаре за зимнюю уборку Московского шоссе и Ново-Садовой заплатят 13 млн рублей

Зимняя уборка Московского шоссе и улицы Ново-Садовой обойдется бюджету более чем в 13 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Подрядчика обяжут чистить от снега и льда дождеприемники и проезжую часть, обрабатывать дороги и тротуары противогололедным материалом, опорожнять урны 

29 сентября 2016, 05:05
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На "Авиаагрегате" наведут порядок за 35,5 млн рублей

АО "Авиаагрегат" готово тратить на наведение порядка в своих помещениях по 12 миллионов рублей ежегодно. На портале госзакупок появился тендер на оказание услуг по комплексной стационарной внутренней ежедневной уборке.
Победитель торгов должен будет предоставить для этого не менее 40 уборщиц, 

20 июля 2016, 03:12
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