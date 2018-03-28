Власти Самары рассказали о стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2018 году. Повышения не планируется.
«Изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары в 2018 году не планируется: 25 рублей при оплате наличными, стоимость поездки по транспортной карте жителя Самары – 23 рубля, по карте школьника или студента – 13 рублей», - сообщили чиновники.
Напомним, предыдущее повышение цен на проезд в общественном транспорте Самары произошло в октябре 2016.
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