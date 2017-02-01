Речь о сельском поселении Серноводск. Прокурор Сергиевского района Самарской области обратился в суд с требованием предоставить жилье матери четверых детей. В апреле прошлого года частный дом, где они жили, сгорел. В огне погиб 4-летний малыш.
Пострадавшую от пожара семью признали нуждающейся в улучшении жилищных условий и включили в соответствующий список по двум причинам. Дом признали непригодным для проживания, а доход семьи на одного человека составляет 8, 5 тысяч рублей. Однако свободных помещений у муниципальных властей не оказалось.
Несмотря на это, надзорное ведомство обратилось в районный суд с требованием предоставить погорельцам благоустроенное жилье по договору социального найма. И служители Фемиды этот иск удовлетворили. Областной суд оставил решение в силе. Доводы апелляционной жалобы администрации сельского поселения отклонили.
|
Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры
В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам, которых признали виновными в угоне раритетного автомобиля «Чайка», числящейся на балансе Генпрокуратуры. Летом 2016 года машину угнал из автосервиса, где она проходила техосмотр. Примечательную модель с затемненными стеклами заметили полицейские. Люди, ехавшие …
|
1 февраля 2017, 10:02
|
«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам
Микрофинансовую организацию "Быстроденьги" оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Основанием послужило обращение жительницы Самары, которая взяла в учреждении заем в размере семи тысяч рублей. Когда женщина стала задерживать платежи, кредиторы начали звонить двум ее родственникам десятки раз в день, требуя …
|
1 февраля 2017, 09:24
|
Пьяный самарец избил креслом свою жену
|
31 января 2017, 11:36
|
Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына
|
30 января 2017, 05:08
|
Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли
|
27 января 2017, 09:47
|
Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком
|
25 января 2017, 03:49
|
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%
|
23 января 2017, 06:37
|
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей
|
18 января 2017, 12:20
|
Погорельцы отказываются покидать полуразрушенный дом на Самарской, 196
Жители дома № 196 по улице Самарской, в котором 22 октября произошёл пожар, отказываются покидать полуразрушенную постройку. Напомним, в эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов» телерадиокомпания «ТЕРРА» рассказывала о том, что пожар в историческом центре Самары связывают с поджогом. Дом находится …
|
30 октября 2013, 05:14
|
Самарские погорельцы ждут переселения более 10 лет
Считается, что нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедились самарские погорельцы. Ожидая обещанные городскими властями квартиры, многие десятилетиями ютятся в общежитиях. Как стало известно телерадиокомпании "ТЕРРА", один самарец ждет своей очереди почти полвека.
Общежитие на проспекте …
|
11 марта 2013, 02:44
|
Семья погибшего в ДТП водителя, перевозившего паломников, нуждается в помощи
|
22 января 2013, 02:17