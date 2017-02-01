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Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

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«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам

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1 февраля 2017, 09:24
Пьяный самарец избил креслом свою жену

Пьяный самарец избил креслом свою жену

21-летний житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жене. Инцидент произошел в октябре 2016 года в селе Васильевка. 
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Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.

30 января 2017, 05:08
Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Самарский департамент градостроительства снова перенес срок передачи квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья муниципалитету от застройщиков. Теперь на 20 марта. Это касается только 218 помещений на общую сумму 221 млн рублей. Срок передачи готового жилья мэрии первый раз 

27 января 2017, 09:47
Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком

Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком

Российский рынок жилья вошел в стадию ценового тупика, заявили в Гильдии юристов рынка недвижимости. С одной стороны, спрос замер в ожидании новых скидок и снижения кредитных ставок. С другой - строители больше не могут демпинговать: грань убыточности слишком близка. Резко 

25 января 2017, 03:49
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Жильцы на настоящий момент уже выплатили 7 млрд 615 млн рублей. Из запланированных тысячи шестисот обновлены тысяча двести домов. Еще в 250 ремонт продолжается. При этом в 138 многоэтажках сроки работ затягиваются.
23 января 2017, 06:37
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе". Конкурс по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие "Жилсервис". Работы пройдут с 1 апреля до 31 декабря этого года.

Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Всего в списке значится 120 зданий, расположенных 
18 января 2017, 12:20
Погорельцы отказываются покидать полуразрушенный дом на Самарской, 196

Погорельцы отказываются покидать полуразрушенный дом на Самарской, 196

Жители дома № 196 по улице Самарской, в котором 22 октября произошёл пожар, отказываются покидать полуразрушенную постройку. Напомним, в эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов» телерадиокомпания «ТЕРРА» рассказывала о том, что пожар в историческом центре Самары связывают с поджогом. Дом находится 

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Самарские погорельцы ждут переселения более 10 лет

Самарские погорельцы ждут переселения более 10 лет

Считается, что нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедились самарские погорельцы. Ожидая обещанные городскими властями квартиры, многие десятилетиями ютятся в общежитиях. Как стало известно телерадиокомпании "ТЕРРА", один самарец ждет своей очереди почти полвека.

Общежитие на проспекте 

11 марта 2013, 02:44
Семья погибшего в ДТП водителя, перевозившего паломников, нуждается в помощи

Семья погибшего в ДТП водителя, перевозившего паломников, нуждается в помощи

Случайность или злой рок?  В автокатастрофе в Елховском районе Самарской области погибли водитель автобуса с паломниками Юрий Васин и его 18-летний сын Сергей. Оба - члены семьи погорельцев, за судьбой которой "ТЕРРА" следит на протяжении 4-х месяцев. Напомним, в сентябре 

22 января 2013, 02:17
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