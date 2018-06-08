В Самаре власти города собираются обязать жителей отремонтировать свои дома. Речь идет о частных малоэтажных строениях. В случае ненадлежащего содержания фасадов здания будут изымать в судебном порядке и выставлять на торги. Соответствующий порядок был принят администрациями четырёх районов областного центра, пишут региональные СМИ. Эксперты считают, что запуск подобного механизма воздействия на собственников противоречит федеральному законодательству и требует немедленной реакции прокуратуры. Более того, это грозит городу социальной сегрегацией - то есть принудительным отделением малообеспеченных групп населения. По мнению специалистов, дома ремонтировать нужно, но лучший выход из ситуации - субсидии или льготное целевое кредитование.
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