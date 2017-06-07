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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

По причине того, что в финансово-кредитной сфере в настоящее время наблюдается усиление конкуренции, на рынок возвращается ипотека без первоначального взноса. Об этом со ссылкой на застройщиков информируют "Известия".
Кредиты такого рода были довольно популярны до 2014 года. С наступлением острой 

6 июня 2017, 02:05
АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

Волго-Камский банк пытаются включить в реестр кредиторов его экс-владельца и президента Владимира Чекмарева. Ходатайство в арибитражный суд Самарской области подало агентство по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим ВКБ. Сумма требований – 2 миллиарда 200 миллионов рублей, следует из картотеки 
6 июня 2017, 10:06
Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание 

5 июня 2017, 04:30
Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков 

2 июня 2017, 05:13
Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион

Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион

Агентство по страхованию вкладов выставило на аукцион имущество тольяттинского «Эл банка». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Общая стоимость активов, распределенных по 59 лотам, превышает 677 млн рублей. Большая часть из них - это недвижимость в Тольятти, Жигулевске и Горно-Алтайске 

2 июня 2017, 11:53
Мэрия Самары требует снести офисный центр на улице Мориса Тореза

Мэрия Самары требует снести офисный центр на улице Мориса Тореза

Шинный центр «Таганка» проиграл самарской мэрии спор за торгово-офисный центр на улице Мориса Тореза. Как уже сообщала «ТЕРРА», чиновники посчитали, что нежилое помещение было построено без разрешительной документации, и с 2015 года требуют снести трехэтажное здание. Собственник объекта башкирское ООО 

31 мая 2017, 04:09
В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В комитете по бюджету и налогам разработан законопроект, подразумевающий выплаты советских долгов по вкладам жителям Крыма и Севастополя. Как информируют отечественные агентства, авторы инициативы таким образом предлагают материально поддержать жителей двух российских регионов, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении».

31 мая 2017, 12:21
Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «ТЕРРЕ» сообщили источники в мэрии. Однако пока чиновник находится на рабочем месте, поскольку его уход из ведомства мэр города Олег Фурсов еще 

29 мая 2017, 12:10
Закредитованных россиян спасут от новых долгов

Закредитованных россиян спасут от новых долгов

В Центробанке придумали способ помешать людям, взявшим слишком много кредитов, влезть в новые долги. Регулятор хочет создать единую базу заемщиков. По словам экспертов, в настоящее время существуют 16 баз кредитов и банки испытывают трудности при получении информации о потенциальном заемщике. 

29 мая 2017, 09:57
Сколько должны обанкротившиеся банки?

Сколько должны обанкротившиеся банки?

Конкурсные управляющие банков, ликвидируемых в Самарской области, отчитались о своей работе в апреле. Общая задолженность Волжского социального банка перед кредиторами по состоянию на 1 мая составила 4 миллиарда 238 миллионов рублей, при этом из них 2 миллиарда 612 миллионов приходятся 

25 мая 2017, 04:00
Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары не удалось оспорить решение арбитражного суда Самарской области, который обязал ее выплатить "Межрегиональной лизинговой компании" более 66 миллионов рублей.
Как уже рассказывала ТЕРРА, спор возник после того, как городу были поставлены 20 низкопольных трамваев на общую сумму 750 

24 мая 2017, 04:02
В Самаре к Дворцу ветеранов присоединили гостиницу для бомжей

В Самаре к Дворцу ветеранов присоединили гостиницу для бомжей

Мэрия Самары подписала постановление о реорганизации городского Дворца ветеранов. К нему присоединяется МКУ «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий». Полное наименование новой организации - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов». К нему перейдут все 

11 мая 2017, 05:01
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