Самарская мэрия снова намерена взять деньги в долг. Гордепартамент финансов объявил 4 аукциона, по результатам которых решит, кто именно даст чиновникам 2 миллиарда рублей. Эти средства нужны на финансирование дефицита бюджета, который в этом году составляет 332 миллиона, и на погашение уже существующих долговых обязательств. Предполагается, что заем будет оформлен на 2 года под 9,3% годовых. За это время переплата составит 372 млн. Напомню, в мае мэрия Самары уже занимала деньги. Тогда Сбербанк дал ей 3 млрд рублей. При этом доходы городской казны составляют около 20 с половиной миллиардов, расходы – 21 млрд с небольшим.
Бюджет Самары на 2017 г. :
Доходы - 20 млрд. 690 млн. руб.
Расходы - 21 млрд. 22 млн. руб.
Дефицит - 332 млн. руб.
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