В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол Речь идет о ледоколе «Илья Муромец», судне проекта 21180. Это первый за 45 лет корабль данного класса, изготовленный специально для нужд ВМФ РФ.

Отметим, что ледокол был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле прошлого года по контракту, заключенному с Минобороны …