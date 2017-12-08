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В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»
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29 ноября 2017, 09:50
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В Самаре ученые создали йогурт с большим сроком годности
В Самаре ученые местного вуза создали йогурт с большим сроком годности.
«Лактобактерии в продукте сохраняются в живом состоянии более 30 дней», - сообщила пресс-служба СамГТУ.
Смесь для изготовления йогурта подвергается заморозке при температуре минус 70 градусов по Цельсию в условиях вакуума. Потом …
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21 ноября 2017, 03:18
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В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры
Директором академии строительства и архитектуры в Самарском государственном техническом университете ученым советом избран Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба вуза. Кандидатура декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства была поддержана большинством голосов.
Напомним, академия строительства и архитектуры в составе СамГТУ …
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30 октября 2017, 10:51
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В составе СамГТУ образована академия строительства и архитектуры
Академия строительства и архитектуры официально стала подразделением Самарского государственного технического университета, сообщает сайт образовательного учреждения. Ученый совет вуза проголосовал за создание ряда институтов и центров в составе СамГТУ. В частности, в университете появится институт дополнительного образования, в структуру которого войдут …
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2 октября 2017, 05:00
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СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной
Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
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17 апреля 2017, 11:02
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СМИ: США собрались хранить ядерные отходы с военных кораблей в Айдахо
ВМС Соединенных Штатов и Министерство энергетики собираются возвести в Айдахо объект для хранения отработанного ядерного топлива с военных кораблей и субмарин. Стоимость масштабного проекта составит $1,6 млрд. Об этом информирует Associated Press.
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4 октября 2016, 10:30
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В России построят корабль для отслеживания баллистических ракет
В Санкт-Петербурге на базе центрального бюро "Айсберг" стартовала работа над созданием корабля специального назначения для отслеживания запусков баллистических ракет. Корабль будет использоваться во время различных испытаний.
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29 июня 2016, 09:45
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В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол
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10 июня 2016, 02:24
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В США найден пропавший почти 100 лет назад военный корабль
В Соединенных Штатах Америки обнаружен пропавший без малого сто лет назад буксирный корабль Conestoga, принадлежащий ВМФ государства. Об этом со ссылкой на Минобороны страны информирует CNN.
Находку сделали работники Национального управления океанических и атмосферных явлений в акватории Тихого океана. Судно …
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24 марта 2016, 10:40
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Самарские официанты и буфетчики получат денежную надбавку за работу с гостайной
Сотрудники четырех государственных казенных учреждений Самарской области с мая начнут получать денежную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Соответствующее постановление регионального кабинета министров включает в область секретности работу в службах эксплуатации зданий и сооружений, общественного питания, транспортного обеспечения …
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23 апреля 2015, 01:33
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Спецпочта
Правительство разрабатывает систему, которая позволит отправлять юридически значимые уведомления от госорганов гражданам в электронном виде через «Почту России», сообщают «Ведомости». Гражданин сможет сам выбирать, как он хочет получать документы: в электронном или бумажном виде. Электронные документы доставят на его официальный …
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7 февраля 2014, 11:50
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Военные тайны Радиоцентра
Областные власти внесли изменение в условия тендера по планировке территории Радиоцентра для размещения на ней стадиона с инфраструктурой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как следует из документации на сайте госзакупок, все участники конкурса должны обладать лицензией на осуществление работ …
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27 июня 2013, 05:07