Сотрудники прокуратуры и полиции закрыли в Тольятти подпольный игорный клуб. В процессе проверки было установлено, что по адресу проспект Степана Разина, 19А ведется незаконная игорная деятельность.
При осмотре этого помещения на месте были четыре игрока и администратор заведения. Деньги посетители предварительно передавали администратору. В клубе стражи порядка нашли деньги, 12 моноблоков, сервер, WiFi-роутер. По этому факту следственный отдел Автозаводского района возбудил уголовное дело.
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В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода
Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
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Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
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В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву
Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении …
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23 мая 2017, 04:50
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Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
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Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей
Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки …
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22 мая 2017, 12:45
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На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост
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22 мая 2017, 10:01
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16 мая 2017, 03:11
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12 мая 2017, 01:08