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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
Водитель сама доставила пострадавшую в 

24 мая 2017, 03:01
Голая правда: В Самаре обнаженная женщина упала с пятого этажа и набросилась на врачей

Голая правда: В Самаре обнаженная женщина упала с пятого этажа и набросилась на врачей

Странный случай произошел накануне в Самаре на улице Аэродромной. 29-летняя полностью обнаженная женщина упала с 5-го этажа многоквартирного дома. Как говорят очевидцы, она забралась на крышу по пожарной лестнице, сняла с себя одежду и шагнула вниз.
По словам свидетелей, женщина 

24 мая 2017, 10:16
Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя

Коровьи деньги: Женщина-фермер получила грант в 5 млн рублей на скот, но потратила его на себя

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хворостянки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году, будучи главой фермерского хозяйства, предпринимательница подала заявку на грант для развития животноводческой фермы.
По бизнес-плану, женщина собиралась купить 100 

24 мая 2017, 09:29
В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву

В Тольятти «КонтейнерРемСтрой» сливал фенол в почву

Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении 

23 мая 2017, 04:50
В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
По сведениям Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan (стаж – 28 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей в направлении Ворошилова. Он допустил наезд на школьницу 2002 

23 мая 2017, 02:30
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки 

22 мая 2017, 12:45
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Закончено расследование дела в отношении 35-летнего самарца, который обвиняется в совершении 17 краж из частных домов. По данным полиции, гражданин жил в областной столице на съемной квартире и ездил в Кинельский район на электричке либо такси, чтобы обчищать частные дома.

16 мая 2017, 03:11
В Самаре организатор азартных игр дважды попался правоохранителям

В Самаре организатор азартных игр дважды попался правоохранителям

В Самаре заведено уголовное дело на 24-летнего местного жителя за незаконную организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, в конце минувшей зимы злоумышленник в одном из домов Советского района областного центра организовал нелегальный игорный зал.
У мужчины стражи порядка 

12 мая 2017, 01:08
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