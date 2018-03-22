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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

На одном из сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Хозяйка машины живет в Сызрани. Авто примечательно тем, что оно было собрано вручную дедушкой владелицы. Он был большим поклонником «Победы», и как-то раз нашел кузов от автомобиля этой 

19 марта 2018, 09:31
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконный груз у туристки, которая прилетела в город из Объединенных Арабских Эмиратов. При досмотре в зоне прибытия аэропорта «Курумоч» у нее нашли картонную коробку, челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл. Две последние вещи входят в 

13 марта 2018, 08:43
Как Самарская область готовится к выборам президента России?

Как Самарская область готовится к выборам президента России?

До выборов президента России осталось 33 дня. Именно подготовке к этому событию посвящена межрегиональная конференция "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами", которая начала свою работу. В открытии мероприятия принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Для Самарской области важно не 

14 февраля 2018, 02:49
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
22 января 2018, 05:03
В блогах: про штрафы и эвакуаторы

В блогах: про штрафы и эвакуаторы

Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?

"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле 
11 декабря 2017, 07:53
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