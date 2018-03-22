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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
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20 марта 2018, 11:19
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Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани
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19 марта 2018, 09:31
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Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью
Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в …
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16 марта 2018, 10:31
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Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
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16 марта 2018, 09:40
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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Как Самарская область готовится к выборам президента России?
До выборов президента России осталось 33 дня. Именно подготовке к этому событию посвящена межрегиональная конференция "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами", которая начала свою работу. В открытии мероприятия принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Для Самарской области важно не …
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14 февраля 2018, 02:49
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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
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26 января 2018, 10:48
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Областной Минтранс накажут за лишние сваи
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в …
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22 января 2018, 05:03
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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53