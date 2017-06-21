11
10
48
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888888P                      888       888  8888888888P           
 888             d88P                       888   o   888        d88P            
 888            d88P                        888  d8b  888       d88P             
 888  888      d88P     888  888   8888b.   888 d888b 888      d88P      .d88b.  
 888 .88P     d88P      888  888      "88b  888d88888b888     d88P      d88P"88b 
 888888K     d88P       888  888  .d888888  88888P Y88888    d88P       888  888 
 888 "88b   d88P        Y88b 888  888  888  8888P   Y8888   d88P        Y88b 888 
 888  888  d8888888888   "Y88888  "Y888888  888P     Y888  d8888888888   "Y88888 
                             888                                             888 
                        Y8b d88P                                        Y8b d88P 
                         "Y88P"                                          "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

Сегодня, 20 июня, ближе к вечеру в Тольятти порывом ветра полностью сорвало кровлю с торгово-офисного центра на улице Дзержинского, 58. Кровля рухнула на тротуар. К счастью, из людей никто не пострадал. Зато куски металла и дерева упали на припаркованные машины. 
20 июня 2017, 11:32
Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка

В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка

Появилась информация о пострадавших в результате урагана в Тольятти. По данным медиков, бригады скорой помощи вызывали 70-летней женщине и ребенку. Первый вызов поступил с улицы Ворошилова в Автозаводском районе. По предварительным данным, на голову пожилой тольяттинки упала ветка дерева. Второй 
20 июня 2017, 04:59
Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС

Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС

В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 
2 июня 2017, 03:05
Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, 
2 июня 2017, 11:41
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла 

30 мая 2017, 11:12
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Появилась официальная информация о ДТП, в результате которого в Самаре пострадал ребенок. Автобус Hyundai County сбил школьницу 2003 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 24 апреля, примерно в 8:10. Микроавтобусом управлял 
24 апреля 2017, 04:30
Клещи покусали самарцев

Клещи покусали самарцев

В Самарской области зафиксированы первые укусы клещей. Один из пострадавших - ребёнок. Всего за помощью в медицинские учреждения губернии, по данным областного Роспотребнадзора, обратились два человека. Для сравнения на аналогичную дату 2016 года было зарегистрировано 40 укушенных. В 2017-м году 
14 апреля 2017, 07:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна