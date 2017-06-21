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Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети
Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не …
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21 июня 2017, 09:20
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В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин
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20 июня 2017, 11:32
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка
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20 июня 2017, 04:59
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Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС
В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 …
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2 июня 2017, 03:05
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Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана
В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, …
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2 июня 2017, 11:41
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым
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30 мая 2017, 11:12
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?
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24 апреля 2017, 04:30
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Клещи покусали самарцев
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14 апреля 2017, 07:12