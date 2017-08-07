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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

Вчера, 5 августа, около 16:30 в селе Малое Максимкино Кошкинского района зафиксировали сильные порывы ветра, передает ГУ МЧС Самарской области.
 
По данным ведомства, в результате были частично повреждены кровли трех частных домов, нарушилось электроснабжение 120 домов. В них живет 
6 августа 2017, 01:46
Какая погода будет в Самаре в выходные?

Какая погода будет в Самаре в выходные?

Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. В субботу, 5 августа, местами по области возможен кратковременный дождь. Затем осадков не ожидается, передает Приволжское УГМС. Температура воздуха днем - от 25 до 31 градусов по Цельсию. Впрочем, от отдыха в лесу 
4 августа 2017, 03:56
Внимание, предупреждение МЧС!

Внимание, предупреждение МЧС!

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с  19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает 

4 августа 2017, 02:49
На Самару идет шторм

На Самару идет шторм

В управлении МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 августа. По сообщению синоптиков, во вторник ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели напоминают самарцам, что если непогода застанет на улице, то следует держаться на 

31 июля 2017, 04:30
У Самарской площади загорелась многоэтажка

У Самарской площади загорелась многоэтажка

Вечером в воскресенье, 30 июля, самарским пожарным поступило сообщение о ЧП в районе Самарской площади. Загорелся многоэтажный дом на улице Галактионовской. Вызов пришел в 20:38 минут. К месту ЧП направили девять единиц техники. В тушении принимали участие почти 40 человек. 

31 июля 2017, 10:02
На Самару идет гроза

На Самару идет гроза

В пятницу, 28 июля, в Самаре прошел дождь. По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах области возможна гроза. Погода при этом останется жаркой: до +34 градусов по Цельсию. В субботу, 29 июля, осадков не ожидается, а вот в 
28 июля 2017, 11:52
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Метеорологическое лето в этом году в Самарской области наступило позже на 2-3 недели. Июньская погода практически ничем не отличалась от майской. Средняя температура воздуха составляла 16 градусов. Выпало 125 мм осадков, что превышает норму больше чем в 2 раза. И 

3 июля 2017, 09:51
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
Когда Хартиган рассказывал зрителям об ухудшающейся погоде, его неожиданно отнесло на несколько метров очередным порывом 

26 июня 2017, 09:11
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