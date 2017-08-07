МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 градусов, днем 27–29.
Напомним, во время грозы и сильного ветра нужно держаться на расстоянии от линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев и непрочных навесов. Непогоду лучше переждать в помещении. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
|
120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра
|
6 августа 2017, 01:46
|
Какая погода будет в Самаре в выходные?
|
4 августа 2017, 03:56
|
Внимание, предупреждение МЧС!
МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с 19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.
«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает …
|
4 августа 2017, 02:49
|
На Самару идет шторм
|
31 июля 2017, 04:30
|
У Самарской площади загорелась многоэтажка
|
31 июля 2017, 10:02
|
На Самару идет гроза
|
28 июля 2017, 11:52
|
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды
|
23 июля 2017, 04:44
|
Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы
|
3 июля 2017, 09:51
|
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!
|
30 июня 2017, 01:20
|
В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды
Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
|
26 июня 2017, 09:11