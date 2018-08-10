В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд для них запрещен с 7:00 до 22:00. Неудобства водителям придется терпеть с 8 августа до 15 октября.
Как поясняют специалисты, ограничения введены для того, чтобы разгрузить трассу на время строительства развязки.
Стоит отметить, что с 13 августа на дороге стартуют ремонтные работы. Они будут идти в районе ГЭС на участке с 962 по 971 километр, а также в черте Тольятти. Здесь необходимо избавиться от колейности.
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