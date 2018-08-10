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Материалы по теме:

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.

Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 

8 августа 2018, 10:00
На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд трафика

На Крымском мосту установлен новый суточный рекорд трафика

5 августа по нему проехали более 32 тысяч машин.
6 августа 2018, 09:48
Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

После матча первого  тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.

«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит 

1 августа 2018, 04:18
В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.

Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно 

31 июля 2018, 01:12
В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Башкирии горящие на трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев

В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более сорока пожарных. Как сообщают региональные агентства, информация о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном поступила 19 февраля в 23-35.
В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн 

20 февраля 2017, 03:41
В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В этом году в Тольятти, на трассе М-5,  начнется строительство  трехуровневой развязки. На днях она вошла в план работ, утвержденный правительством России.
Объект обойдется примерно в 6 с половиной миллиардов рублей. В 2017-м планируют освоить два - два с половиной.

6 февраля 2017, 02:05
В районе с. Курумоч на трассе М-5 перевернулась и загорелась фура

В районе с. Курумоч на трассе М-5 перевернулась и загорелась фура

Дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза случилось сегодня на федеральной трассе М-5 в Самарской области. Сообщение об этом распространили региональные СМИ.
По рассказам очевидцев аварии, грузовик DAF с красной кабиной и прицепом возле автозаправочной станции близ Курумоча влетел в отбойник, после 

12 сентября 2016, 09:10
В соцсетях появилось эффектное видео с горящей фурой, которая вчера сгорела на трассе М-5

В соцсетях появилось эффектное видео с горящей фурой, которая вчера сгорела на трассе М-5

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент случился вчера, 11 июня, днем в Ставропольском районе Автограда.

При неустановленных пока обстоятельствах на 959-ом километре федеральной автомагистрали М-5 загорелась грузовая фура, в прицепе которой находилась резина. ЧП произошло в районе Александровского поля, 
12 июня 2016, 11:58
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