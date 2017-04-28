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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже 

28 апреля 2017, 01:19
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.

Чтобы в доме отключили отопление, жильцам 

26 апреля 2017, 03:07
Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео. 

У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты 
25 апреля 2017, 04:06
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были 

21 апреля 2017, 05:43
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.

Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль 
17 апреля 2017, 03:28
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Причина - авария на водопроводе диаметром 700 мм в районе 19 км Московского шоссе. На месте работают бригады "СКС". Без воды осталось около 70 тысяч человек. Вероятное объяснение аварии - работы по реконструкции Московского шоссе.
20 марта 2017, 01:52
Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.

«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.

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17 марта 2017, 02:48
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
 
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре 

11 марта 2017, 02:06
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