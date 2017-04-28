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Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы
Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже …
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28 апреля 2017, 01:19
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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Самарцев могут досрочно оставить без тепла
Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.
Чтобы в доме отключили отопление, жильцам …
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26 апреля 2017, 03:07
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Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
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25 апреля 2017, 04:06
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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
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25 апреля 2017, 11:47
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90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ
Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были …
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21 апреля 2017, 05:43
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео
В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.
Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль …
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17 апреля 2017, 03:28
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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Красноглинский район Самары остался без холодной воды
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20 марта 2017, 01:52
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Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»
В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.
«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.
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17 марта 2017, 02:48
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Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла
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11 марта 2017, 02:06