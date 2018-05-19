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Материалы по теме:

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения 
17 мая 2018, 12:05
К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую 

17 мая 2018, 11:02
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я Стадионная. Они будут действовать с 

27 апреля 2018, 08:26
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания 

25 апреля 2018, 11:14
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Самарской области. Водителя одного большегруза пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Он погиб.

Как уже сообщала «ТЕРРА», массовое ДТП фур произошло 22 марта на 869 километре 
23 марта 2018, 09:30
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью

После аварии КамАЗ дорожной службы улетел в кювет под Сызранью

Утром 19 февраля под Сызранью произошло ДТП с участием двух грузовиков. На 938 километре трассы «М-5» в районе Переволок столкнулись КамАЗ, принадлежащий дорожным службам, и фургон ГАЗель. По видимому, машины двигались навстречу друг другу, и не смогли разъехаться.

От 
19 февраля 2018, 10:00
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
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