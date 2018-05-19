28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено 28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я Стадионная. Они будут действовать с …