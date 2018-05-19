На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.
С 6:00 до 0:00 запретят проезд на следующих участках: на подъездах от трассы М-5 «Урал» к Самаре (с 10 по 12 км) и к Оренбургу (с 10 по 17 км), а также на трассе А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном (с 8 по 14 км).
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